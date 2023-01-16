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Бойової авіації Росії в Білорусі стало більше: у Генштабі пояснили, в чому загроза для України

16 січня 2023, 21:08
Окупант Росія посилила присутність своєї бойової авіації в підконтрольній Білорусі під приводом так званих "військових навчань", повідомили в Генштабі.
Російський дальній бомбардувальник Ту-22М3, російський літак
Загроза нанесення ракетних ударів військовою авіацією РФ по Україні зростає - Генштаб ЗСУ / armyinform.com.ua, УНІАН

Агресор Росії під приводом нібито "військових навчань" посилила присутність своєї бойової авіації на території підконтрольної Москві республіки Білорусь. У такій ситуації зростає загроза нанесення ракетно-авіаційних ударів з Білорусі. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

У вечірньому зведенні Генштабу у понеділок, 16 січня, нагадали про те, що агресор Росія та її союзника Білорусь розпочали спільні льотно-тактичні навчання авіапідрозділів своїх збройних сил. У тренуваннях беруть участі війська обох держав.

У Генеральному штабі зазначили, що російські окупанти під виглядом "військових навчань" посилили присутність своєї бойової авіації в Білорусі. Через це зростає загроза нанесення ракетних ударів з повітряного простору білоруської республіки.

"Таким чином, під виглядом спільного навчання противник посилив бойове авіаційне угруповання в Білорусі. З огляду на це, зростає загроза нанесення ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору Білорусі", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 14 січня завдали ракетних ударів по Києву. Влада повідомляла, що ворог бив по об'єктах критичної інфраструктури. Ракети, імовірно, запускалися з території Білорусі.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупант Росія нарощує свою військову присутність у Білорусі. Зокрема, росіяни розмістили не менше 10 військових вертольотів Мі-8 і Мі-24 на аеродромі в Мачулищі. Ситуація підвищує ризики ракетних ударів і застосування дронів з території РБ.

Дивіться відео ТСН - наслідки ударів окупантів Росії по Києву

Загроза наступу на Україну з Білорусі:

новини Білорусі війна Росії та України
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