ЗСУ готуються до вторгнення: Україна посилює оборону на кордоні з Білоруссю - Наєв

Для України поки немає загрози нового вторгнення з боку Білорусі.

Україна посилює оборону на кордоні з Білоруссю / Колаж фото УНІАН

Українські військові посилюють оборону на півночі країни через можливого вторгнення з боку Білорусі. Про це заявив командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Українське командування також займається навчанням особового складу.

"Ми усвідомлюємо ту інформацію, якою володіємо, і відчуваємо себе спокійно. Спокійно - це значить, професійно виконуємо покладені на нас завдання, а також поступово збільшуємо наші оборонні здібності і займаємося заходами підвищення здатності до навчання особового складу", - сказав Наєв.

За його даними, загрози нового вторгнення з боку Білорусі поки немає. Це підтверджують і країни-партнери України - США, Польща та інші.

"Також постійно працює наша розвідка. Зараз підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь, які розгорнуті вздовж нашого державного кордону, ні в кількісному, ні в якісному відношенні не змінилися", - додав генерал-лейтенант.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупант Російська Федерація може піти в атаку на запорізькому, Донецькому та Луганському напрямках. Можливо, загарбники спробують промацати ситуацію в Харківській області. Найбільш ймовірно, що вони кинуть всі сили на подальшу окупацію Донбасу.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр сказала, що у Росії є кілька сценаріїв атаки України - її окупаційна армія орієнтується по ситуації. На території Білорусі проводяться маневри, що вказують на перебування військ РФ у стані бойової готовності.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Москва готується до "певного загострення" ситуації на війні проти України в лютому. За його словами, Україна буде готова до будь-якого сценарію розвитку подій і відбивати ворожий наступ.

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