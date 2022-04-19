Окупанти кинули свій БТР і втекли, коли дізналися, що проти них воює Правий сектор

Добровольці з Правого сектора прикрасили трофейний російський БТР червоно-чорним прапором

Російські окупанти в Україні кинули на полі бою свій БТР і втекли, коли дізналися, що їх штурмують підрозділи Правого сектора.

Тепер російська бронетехніка буде на озброєнні українського добробата, пише Цензор.

"Російські окупанти кинули свій БТР-82А, коли дізналися, що їх штурмує ДУК Правий сектор. Хлопці не змусили себе довго чекати і прикрасили його своїм прапором", - йдеться у повідомленні.

У Мережі опублікували відео, на якому видно, як добровольці з Правого сектора переганяють трофейний російський БТР. На ньому дійсно вже майорить червоно-чорний прапор.

Як повідомляв Главред, 18 квітня в Харківській області тривали запеклі бої з російськими окупантами. ВСУ вдалося звільнити село Гусарівка. Наші захисники окрім росіян знищили ворожі "Тор", танки та автомобілі постачання.

Також українські захисники у 16-й раз розгромили позиції російських військових у Чорнобаївці Херсонської області. Попри низьку хмарність і щільний дощ ЗСУ вдалося завдати точного удару і знищити оновлені склади з ракетними боєприпасами окупантів.

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