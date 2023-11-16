Окупанти атакували Хмельниччину: в ОВА описали наслідки, є поранений

Російські загарбники вранці у четвер, 16 листопада, атакували Хмельницьку область. Протиповітряна оборона збила усі ворожі цілі, але внаслідок падіння уламків є пошкодження. Також одна людина отримала поранення.
Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін у Telegram. Він зазначив, що уламки впали на вантажний автомобіль, постраждав водій.
"Сьогодні, під час ранкової повітряної тривоги, в області по ворожим цілям працювали наші сили ППО. Дякуємо ЗСУ за якісну роботу. Разом з тим, внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження", – йдеться у повідомленні.відео дня
Також Тюрін розповів, що уламки пошкодили продовольчі склади.
"Крім того, на території продовольчих складів уламками пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та 3-и поверхової будівлі, 7 ємностей для зберігання рослинної олії. Збитки встановлюються. Додатково інформуватиму", – зазначив перший заступник начальника Хмельницької ОВА.
Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині прогриміли вибухи вранці у четвер, 16 листопада. У регіоні працювала протиповітряна оборона.
Небезпека посилення ударів з боку РФ
Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов сказав, як РФ може змінити тактику ракетних ударів і назвав 4 області, яким загрожує небезпека. В окупантів недостатньо ракет з великою дальністю польоту, а "Іскандерами" далеко вдарити не вийде. Тому РФ може зосередитися на ударах по кількох областях.
Також раніше у США зазначили, що РФ масовано битиме по енергооб'єктах. Речник Держдепу США Метью Міллер наголосив, що США хочуть допомогти Україні захиститися. У Держдепі заявили, що шукають способи, як захистити українські енергетичні об’єкти від атак російських окупантів взимку.
В Укренерго повідомили, що від одного виду атак на енергетику Росія майже відмовилась. Очікується, що з приходом морозів Росія відновить практику масованих повітряних атак на українську енергетику.
Читайте також:
- Мінус арсенал зброї для окупантів: у ГУР розкрили деталі вибуху у Волгограді
- Наслідки будуть значні: розвідка Британії оцінила захоплення Авдіївського коксохіму
- "Тривога по 12 годин на день": у Повітряних силах попередили про плани росіян