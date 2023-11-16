Окупанти атакували Хмельниччину: в ОВА описали наслідки, є поранений

Одна людина постраждала внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Також деякі об’єкти були пошкоджені.

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Окупанти атакували Хмельниччину/ коллаж: Главред, фото ілюстративне: ua.depositphotos.com, Нацполіція ​

Російські загарбники вранці у четвер, 16 листопада, атакували Хмельницьку область. Протиповітряна оборона збила усі ворожі цілі, але внаслідок падіння уламків є пошкодження. Також одна людина отримала поранення.

Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін у Telegram. Він зазначив, що уламки впали на вантажний автомобіль, постраждав водій.

"Сьогодні, під час ранкової повітряної тривоги, в області по ворожим цілям працювали наші сили ППО. Дякуємо ЗСУ за якісну роботу. Разом з тим, внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження", – йдеться у повідомленні. відео дня

Також Тюрін розповів, що уламки пошкодили продовольчі склади.

"Крім того, на території продовольчих складів уламками пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та 3-и поверхової будівлі, 7 ємностей для зберігання рослинної олії. Збитки встановлюються. Додатково інформуватиму", – зазначив перший заступник начальника Хмельницької ОВА.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині прогриміли вибухи вранці у четвер, 16 листопада. У регіоні працювала протиповітряна оборона.

Небезпека посилення ударів з боку РФ

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов сказав, як РФ може змінити тактику ракетних ударів і назвав 4 області, яким загрожує небезпека. В окупантів недостатньо ракет з великою дальністю польоту, а "Іскандерами" далеко вдарити не вийде. Тому РФ може зосередитися на ударах по кількох областях.

Також раніше у США зазначили, що РФ масовано битиме по енергооб'єктах. Речник Держдепу США Метью Міллер наголосив, що США хочуть допомогти Україні захиститися. У Держдепі заявили, що шукають способи, як захистити українські енергетичні об’єкти від атак російських окупантів взимку.

В Укренерго повідомили, що від одного виду атак на енергетику Росія майже відмовилась. Очікується, що з приходом морозів Росія відновить практику масованих повітряних атак на українську енергетику.

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