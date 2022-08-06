"Наказ віддав особисто Путін": експерт пояснив, як і чому в Кремлі вирішили вбити полонених в Оленівці

Експерт пояснив, як і чому в Кремлі вирішили вбити полонених в Оленівці/ Reuters, Telegram

Наказ про вбивство полонених українських військових в Оленівці віддавав особисто російський президент Володимир Путін. Варіанти про те, що таке рішення могли прийняти вагнерівці чи якісь інші особи, не відповідають дійсності.

Питання про вчинення серйозних злочинів з великою кількістю жертв приймаються лише в Кремлі. Про це заявив соціолог, публіцист та автор книг про Путіна Ігор Ейдман в інтерв’ю для сайту Главред.

"Не вірю, що це була ініціатива Пригожина або вагнерівців. Навіть не знаю, як така нісенітниця могла потрапити в офіційні українські джерела. У Росії ніякі пригожини нічого не вирішують. Рішення про вчинення таких серйозних злочинів із великою кількістю жертв ухвалює тільки Кремль, причому на самому верху, тобто особисто Путін", – наголосив Ейдман.

Таке рішення не могло бути прийняте поза Кремлем так само, як, наприклад, Кадиров не міг особисто наказати вбити Нємцова, або як силовики ФСБ не могли без наказу Путіна отруїти Навального, зазначає соціолог.

Також він пояснив, що могло бути причиною такого рішення, прийнятого в Кремлі.

"Російська влада ненавидить "азовців". У Росії з "Азова" вже зліпили образ ворога і монстра, а потім і самі повірили в цей образ, та ще й накрутили своїх прихильників. Російській владі потрібно показати, що ворог знищений і що ніякої милості до ворогів не буде. Це була демонстративна акція залякування", – зазначив соціолог.

Теракт в Оленівці

У Генштабі ЗСУ заявили, що у ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ одразу поспішили звинуватити у цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила з HIMARS по місцю утримання українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

Ввечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і здійснили окупанти.

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