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Потрібні 2 умови: топ-генерал розповів, коли зміниться ситуація на фронті

Юрій Берендій
26 лютого 2024, 15:37
Генерал Мартін Херем зазначив, що російська армія в ході наступальних зможе просуватись на сотні метрів, однак ціною величезних втрат.
Потрібні 2 умови: топ-генерал розповів, коли зміниться ситуація на фронті
Генерал розповів, коли ситуація на фронті може кардинально змінитись / Колаж Главред, фото: СтратКом ЗСУ, flickr

Глава Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем заявив, що деякі зміни на фронті в Україні можна буде очікувати в другій половині цього року. Однак для цього Україні необхідно отримати нові протиповітряні оборонні системи і далекобійну зброю, передає ERR.

"За останній час серйозних змін на фронті не відбулося, і я не думаю, що правильно називати ситуацію, що склалася, патовою. Зараз триває позиційна війна, в якій обидві сторони вимотують одна одну. Росія готова піти на дуже великі втрати, щоб хоч трохи просунутися вперед, і тому ситуація на фронті дуже напружена", - заявив він.

Херем відзначив, що можливості українських військових поступаються російським.

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"Підраховано, що Росія вклала у війну втричі більше, ніж, наприклад, сукупна підтримка Заходу. Тож у цьому відношенні Україна змогла домогтися успіху, оскільки їй, як і раніше, вдається стримувати російський наступ", - підкреслив він.

Генерал висловив припущення про те, що російські окупаційні війська зможуть просуватись на сотні метрів, однак ціною значних втрат серед особового складу і техніки.

"Якщо Україні буде виділено кошти як на протиповітряну оборону, так і на далекобійні системи - а я думаю, що це станеться в першій половині цього року, - то ми зможемо побачити деякі зміни в другій половині цього року", - підкреслив він.

Хто такий Мартін Херем

Херем Мартін - естонський генерал, чинний командувач Сил оборони Естонії з 2018 року.

Херем вступив на службу в 1992 році. З 2013 по 2016 рік він був комендантом Естонського коледжу національної оборони, а з 2016 по 2018 рік - начальником штабу Сил оборони Естонії. Герем був одним з членів-засновників воєнізованої Естонської ліги оборони в 1990 році.

24 січня 2023 року Мартіну Херему було присвоєно звання генерала.
Герем став командувачем Сил оборони Естонії в грудні 2018 року. У жовтні 2022 року його перебування на посаді було продовжено ще на два роки в інтересах стабільності на тлі російського вторгнення в Україну. 16 січня 2024 року Херем оголосив про свій намір піти з посади влітку 2024 року, назвавши ситуацію достатньо стабільною для зміни керівництва, чого, можливо, не станеться по закінченні його перебування на посаді через два роки, повідомляє Вікіпедія.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, виведення українських військ з Ласточкиного сприяє виснаженню російських військ. Збройні сили України активно беруть участь у боях в районі цього населеного пункту. Про це повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Україна може завершити війну проти Росії на своїх умовах і повернути свою землю та людей з окупації, але для цього потрібно боротися. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент Чехії Петр Павел зазначив, що після виборів в РФ диктатор Путін спробує досягти хоча б мінімальних цілей в Україні і остаточно взяти під свій контроль Донбас.

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війна в Україні
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