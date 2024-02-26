'Немає втечі, є виснаження': офіцер пояснив відхід ЗСУ з Ласточкиного

В українських військових є ресурси для оборони, "але не в тій кількості, в якій би хотілося", розповів офіцер 59-ї ОМБр.

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Окупанти збільшили кількість штурмових дій на Авдіївському напрямку / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України, скріншот deepstatemap.live, СтратКом ЗСУ

Відхід українських сил з Ласточкиного є правильним і сприяє виснаженню російських військ. Збройні сили України ведуть бої в районі населеного пункту. Про це розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі "Радіо Свобода".

"Немає ніякої втечі наших військ. Є правильний і грамотний відхід, виснажування ворога. Ворог наступає, і при цьому ми знищуємо їх у великій кількості, в тому числі знищуємо техніку. Це така тактика ведення бою, і вона перемагає. Не потрібно панікувати. Найголовніше - це збереження життя особового складу. А ворога потихеньку будемо знищувати, не давати можливості виконати задачі. Ласточкине - це наш населений пункт, це наша земля. Але важливіше виграти цю війну, а не лінії і покласти там тисячі людей, як вони це зробили в Авдіївці", - зазначив офіцер.

Цехоцький підкреслив, що військові постійно працюють над облаштуванням оборонних позицій і вибудовують логістику. Є спеціальні служби, які цим займаються, а також допомагає місцева адміністрація.

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"Упродовж всього періоду нашого перебування на донецькому напрямку ми працювали, наші інженерні служби, і військовослужбовці, які не були задіяні в бойових діях, займалися укріпленням запасних позицій - і логістику вибудовували, навіть будували шляхи, які (до того) були непрохідні. Це відбувається постійно. І казати, що у нас нічого немає і нічого не готово, не можна", - розповів Цехоцький.

За його словами, окупанти збільшили кількість штурмових дій. Офіцер зауважив, що в ЗСУ є ресурси для оборони, проте "не в тій кількості, в якій нам би хотілося".

"Нам завжди хочеться більше. Противник справді збільшив кількість штурмових дій. За останню добу на позиції нашої бригади було здійснено 17 штурмів. Їх щось підпирає, розуміють, що ми накопичуємо сили", - додав Цехоцький.

Що відомо про селище Ласточкине? Ласточкине - селище в Ясинуватському районі Донецької області. Землі селища межують із західними околицями м. Авдіївка, а саме з Авдіївським коксохімом. Населений пункт дуже сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, які тривають від початку повномасштабного вторгнення. Ситуація сильно загострилася в жовтні 2023 року. З лютого 2024 року селище опинилося в російській окупації. Про це повідомляє Вікіпедія.

Відхід з Ласточкиного

Нагадаємо, 26 лютого Збройні сили України офіційно підтвердили відступ з Ласточкиного поблизу Авдіївки, де вони раніше тримали оборону. Речник угрупування "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що це рішення прийнято для запобігання подальшому наступу російських сил, аби організувати оборонну лінію через інші населені пункти.

Раніше речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій підтвердив, що ЗСУ відійшли на західні околиці Ласточкиного. 25 лютого українські військові зайняли підготовлені оборонні позиції, тривають запеклі бої, ворог застосовує керовані авіабомби, артилерію та FPV-дрони.

Як повідомляв Главред, 24 лютого з'явилось повідомлення, що російські війська окупували селище Ласточкине на заході від Авдіївки. Українські підрозділи вийшли з населеного пункту, повідомили аналітики ресурсу DeepState, оновивши мапу бойових дій.

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