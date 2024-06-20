"Окупантів там відкинули": ситуація на Харківщині складається на користь ЗСУ

На Харківщині ЗСУ вдається відбивати все більше позицій противника. Попри постійні штурми РФ, на півночі ситуація починає змінюватися на користь українських сил.

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На Харківщині для ЗСУ починає покращуватись ситуація, окупанти частово заблоковані / Колаж: Главред, фото: flickr

Російські окупаційні війська в районі Вовчанська продовжують безуспішні спроби наступу на позиції ЗСУ. Не зважаючи на це, українським оборонцям вдається проводити контратаки та повертати втрачені позиції. Це вказує на те, що обстановка поступово стає більш сприятливою для України.

Як розповів військово-політичний аналітик Денис Попович в етері телеканалу FREEДОМ, одною з причин зміни ситуації на Харківщині на користь ЗСУ є захоплення окупантів на території агрегатного заводу.

"Їх там відкинули й таким чином росіяни осіли на позиціях на агрегатному заводі. Ситуація там була динамічна. Окупантів намагалися деблокувати й намагаються це робити. Намагалися їм за допомогою дронів щось скидати й таким чином підтримувати їхнє існування. Але мені здається, що їхній долі не позаздриш. Тому, так чи інакше, очікуватимемо хороших новин у цьому плані — щодо подальшої долі цих людей", — пояснив експерт. відео дня

Попович переконаний, що наразі потрібно досить обережно оцінювати ситуацію на цій ділянці фронту, однак певна перевага ЗСУ вже очевидна. Окупанти втрачають позиції не лише біля Вовчанська, а й по всій Харківщині.

"Загалом ситуація поступово починає складатися в бік Сил оборони України, оскільки йдеться не тільки про Вовчанськ, де вулицю за вулицею російських окупантів відтісняють за межі міста. Йдеться також про інші локації Харківської області, де ЗСУ теж відбивають позиції та поступово переходять до контратакувальних дій", - додав він.

Експерт вважає, що наразі зменшення кількості штурмів зі сторони противника очікувати не варто. Водночас ворог, попри невдачі, не відмовляється від планів утворення так званої буферної зони на Харківщині та навіть Сумщині.

"Коли ми говоримо про буферну зону, варто наголосити, що ворог хоче її створити не тільки в Харківській області, а й у Сумській. І відповідне розпорядження виходило від Путіна — він говорив про створення буферної зони. Тому війська РФ, вочевидь, будуть перекидатися й далі на цей напрямок, щоб постаратися цих цілей досягти. Тому ослаблення штурмових дій з боку ворога на Харківщині я б поки що не очікував", - підсумував Попович.

Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Успішні дії ЗСУ на Харківщині - що відомо

Напередодні стало відомо, що Сили оборони України зуміли звільнити від російських окупантів території в Харківській області - село Тихе і райони в південній і центральній частині села Стариця біля Вовчанська.

У ЗСУ заявили, що росіяни після спроби наступати у Харківській області загрузли на цьому напрямку. Це сталося завдяки потужному спротиву Сил оборони.

Нагадаємо, під час контратак на Харківщині в районі Вовчанська ЗСУ не лише повернули під контроль низку позицій, але й загнали армію країни-агресора Росії в оточення. Як з'ясувалося, серед заблокованих на агрегатному заводі росіян є штурмовики підрозділу СОБР.

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