На Харківщині ЗСУ ліквідували спецпризначенців РФ: еліта окупантів у "котлі"

У Вовчанську в оточенні перебувають російські окупанти. Як з'ясувалось, серед них є і представники спецпідрозділу РФ, які напередодні зазнали великих втрат.

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ЗСУ взяли в оточення елітний підрозділ РФ / Колаж: Главред, фото: flickr

Під час контратак на Харківщині в районі Вовчанська ЗСУ не лише повернули під контроль низку позицій, але й загнали армію країни-агресора Росії в оточення. Як з'ясувалося, серед заблокованих на агрегатному заводі росіян є штурмовики підрозділу СОБР.

Як розповів в етері телеканалу FREEДOM військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов, це свідчить про значний дефіцит боєздатних підрозділів регулярної армії противника.

"Дійсно, російське угруповання, що знаходиться на Вовчанському агрегатному заводі, відрізане від основних сил російської армії. І що примітно, йдеться про співробітників російського СОБРу. Тобто, якщо СОБР кидають як штурмовий підрозділ, то, відповідно, питання наявності боєздатних підрозділів російської регулярної армії залишається відкритим", — пояснив Снєгирьов. відео дня

На Харківському напрямку росіяни якраз і використали елітні підрозділи, як піхоту. І вони зазнали величезних втрат. ЗСУ настільки ефективно ліквідовували противника, що командуванню РФ довелося визнати безрезультатність застосування СОБРу.

"На даний момент угруповання російських військ, зосереджене на Вовчанському агрегатному заводі, повністю заблоковане. Українською стороною завдаються удари з використанням керованих авіабомб, що призводить до серйозних втрат особового складу і важкої бронетехніки противника. Наразі близько 40 росіян уже здалися в полон ЗСУ, розуміючи безперспективність подальшого збройного опору", - додав експерт.

Окрім елітних підрозділів Росія також загнала на Харківський напрямок найманців із африканських країн. І вони також втрачають велику кількість живої сили.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Успіхи ЗСУ на фронті - що відомо

Раніше повідомлялось, що на Харківщині атаки армії країни-агресора Росії не вщухають з усіх флангів. Особовий склад та збройне забезпечення переважає у противника, попри це ЗСУ вдається відкидати ворожі сили з зайнятих позицій.

Напередодні російські окупаційні війська розпочали масштабний штурм позицій ЗСУ на Курахівському напрямку в Донецькій області. В сторону українських захисників почала сунути важка техніка противника, однак її вчасно виявили та ліквідували.

Нагадаємо, Сили оборони України також напередодні змогли просунутись на 2 кілометри по фронту та на 1 кілометр вглибину позицій російських військ в Серебрянському лісництві.

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