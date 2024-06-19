Десятки, а не сотні: в ЗСУ сказали, скільки росіян потрапили у 'котел' у Вовчанську

Російські окупанти дійсно заблоковані у Вовчанську, але їх кількість значно менша, ніж повідомлялося раніше, розповів Юрій Повх.

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На Харківщині заблоковано десятки, а не сотні окупантів / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

У Вовчанську на Харківщині заблоковано десятки російських окупантів, а не сотні, як повідомляло видання Forbes. Про це розповів речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх в коментарі "Українській правді".

"Я хотів би зазначити, що насамперед росіяни не оперують такими масами особового складу, як зазначалося у цьому повідомленні. Тобто 400 осіб − такого факту підтвердити неможливо, бо його не існує", - зазначив Повх.

За його словами, ОТУВ "Харків" відповідально ставиться до коментування ситуації на лінії фронту, тому не коментує ситуацію в режимі реального часу або в короткостроковій перспективі. Адже це може вплинути на безпеку українських захисників.

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"Що стосується моменту блокування певного російського підрозділу в межах забудови міста Вовчанськ, то такий факт є. Але йдеться не про сотні, а про десятки окупантів, які зараз заблоковані на певній ділянці міської забудови", − додав Повх.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу. За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики. На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Бої у Вовчанську - окупантів заблокували на заводі

Нагадаємо, за даними Forbes, українські захисники заблокували близько 400 російських солдатів на хімічному заводі у Вовчанську. Тридцять окупантів здалися в полон після невдалих спроб їхнього порятунку.

Також аналітик Defense Express Сергій Згурець зазначив, що противник планує розрізати угруповання ЗСУ на дві частини, щоб взяти під контроль Борову. Він наголосив, що окупанти активно діють на Куп'янському та Курахівському напрямках, намагаючись витіснити українські війська за річку Оскіл.

Як повідомляв Главред, російські війська вдалося взяти в оточення на агрегатному заводі у Вовчанську. Координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець повідомив, що після неуспішної атаки на річку Вовча росіяни відійшли до заводу, де близько 200 окупантів зараз опинилися в оточенні.

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