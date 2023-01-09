"Окупантів зносимо, знищили понад 100 росіян": десантник ЗСУ про оборону Соледара

Ворог знову зробив відчайдушну спробу штурму Соледара і кинув у бій найбільш професійні загони найманців.

Бійці ЗСУ розповіли про оборону Соледара / Facebook/46oaembr

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військовослужбовців, які утримують оборону в районі Бахмута і Соледара, повідомляє прес-служба Сухопутних військ.

У Соледарі Сирський безпосередньо вжив конкретних заходів щодо організації оборони, посиливши напрямки перекиданням додаткових підрозділів, повідомляє прес-служба Сухопутних військ.

"Ворог знову зробив відчайдушну спробу штурму міста Соледар за різними напрямками і кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, вмілому і грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і в черговий раз відступив, незважаючи на пропагандистські ворожі заяви про нібито захопленого Соледара", - підкреслив Сирський.

Подробиці оборони Соледара

У свою чергу вкраїнський військовослужбовець з позивним "Борода" розповів, що Соледар перебуває під повним вогневим контролем бійців 46-ої десантно-штурмової бригади ЗСУ, а противник у спробі атакувати позиції українських захисників несе значні втрати.

За його словами, незважаючи на нову тактику ворога, окупанти розбігаються під ударами бійців ЗСУ. Український захисник уточнив, що його рота знищила понад 100 окупантів.

"Борода" каже, що противник хоче зачепитися за позиції в будівлях Соледара, намагаючись з різних сторін вдень і вночі за всяку ціну просуватися вперед.

"Місто Соледар повністю під вогневим контролем 46-ої аеромобільної бригади ДШБ Збройних сил України. Те що вони просуваються і заселилися в окремі будинки... це не є укріпрайоном, і зноситься це дуже просто і швидко", — додав боєць ЗСУ.

Бої за Соледар

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед на Донеччині. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів та просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться за 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.

Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

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