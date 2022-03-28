Окупанти підняли радіоактивний пил на ЧАЕС: співробітники станції назвали це самогубством

Радіоактивний пил при вдиху ймовірно викликає внутрішнє опромінення.
Російські окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС, проїхали на своїй брентехніці без захисту.
Вони пересувалися через "Рудий ліс", піднявши Хмари радіоактивного пилу.
Про це повідомили працівники станції, які заявили, що для окупантів це "самогубство", пише Reuters.
За словами співробітників, радіоактивний пил при вдиху ймовірно викликає внутрішнє опромінення.
Нагадаємо, раніше на ЧАЕС окупанти знищили новітню лабораторію вартістю 6 млн доларів.
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Автор: Уляна Поліщук