Окупантам загрожує депортація з Криму після звільнення: у Зеленського розкрили сценарій

Таміла Ташева розкрила сценарій звільнення Криму / УНІАН/injir.media

Після звільнення Криму всі росіяни, які приїхали туди за час окупації, повинні повернутися в Росію або будуть видворені, заявила постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

В ході брифінгу вона нагадала, що за дорученням президента ведеться робота над кількома важливими документами щодо майбутнього Криму після деокупації.

"Наголошуємо, що всі ці росіяни, які приїхали в Крим за час окупації, повинні повернутися в Росію або будуть видворені після деокупації як іноземці, які незаконно перебувають на території України. Звичайно, ми будемо передбачати отримання посвідки на проживання в окремих випадках, встановлених законом... Зокрема, тим, хто захищав наших політв'язнів або іншим чином допомагав Україні боротися з окупантом", - уточнила Ташева.

Стретегія деокупації Криму

За її словами, на перехідний період після звільнення Криму від російських окупантів передбачається створення військових і військово-цивільних адміністрацій.

Вона уточнила, що за майже 9 років окупації в Криму розглянуто понад 1 мільйон незаконних судових справ, з яких понад 100 тис. - кримінальні.

"Однозначно, будуть переглянуті рішення, які порушили права і законні інтереси громадян або інтереси України", - пояснили вона.

Також чиновниця зазначила, що існує проблема з реєстрацією померлих і народжених, адже за час окупації в Криму народилося близько 200 тис.дітей, з яких в українських реєстрах зареєстровані лише близько 11%, а з понад 300 тис. померлих жителів Криму - менше 2%.

Ташева додала, що кожен кримчанин, якого загарбники незаконно позбавили права власності, після деокупації має право на отримання компенсації або повернення майна.

Підготовка деокупації Криму

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що анексований Росією ще вісім років тому Крим буде звільнений будь-яким шляхом, в тому числі військовим. Це розуміє в тому числі і світова спільнота.

30 серпня президент України Володимир Зеленський попросив жителів Криму не наближатися до військових об'єктів РФ на півострові. Він додав, що жителям варто передавати інформацію про ворогів нашим спецслужбам.

У свою чергу Михайло Подоляк заявив, що Україна вже приступила до підготовки евакуаційних маршрутів для жителів анексованого Криму, хто захоче покинути півострів на час активної деокупації.

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