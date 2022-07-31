Барак з полоненими підірвали зсередини: в Мережі з'явилися нові знімки місця трагедії в Оленівці

У мережі з'явилися нові знімки місця трагедії в Оленівці / t.me/pgo_gov_ua і Крістофер Міллер

Американський журналіст Крістофер Міллер опублікував нові знімки вибухи, які окупанти влаштували в окупованій Оленівці, щоб знищити українських військовополонених. Про це повідомляє портал "Дзеркало тижня".

"Нові фотознімки Оленівської в'язниці в окупованій Росією Донецькій області, де щонайменше 50 українських військовополонених були вбиті під час нападу, який, за словами Києва – і попередні дані свідчать – здійснили російські війська", – написав журналіст.

Міллер зазначає, що, судячи з фото, барак, в якому знаходилися понад півсотні полонених, був підірваний зсередини.

Він опублікував два фото - за 27 липня і 30 Липня. На більш свіжих зображеннях чітко видно, що бляшаний дах барака немов розірвався від вибуху зсередини.

Російська пропаганда стверджує, що удар був нанесений з американського HIMARS ‒ однак сліди від снарядів даної РСЗВ повинні бути зовсім іншими.

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Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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