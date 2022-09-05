Охорона виводила Зеленського під руки: як президент України вперше опинився в бункері 24 лютого

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Вранці, 24 лютого, в день масштабного вторгнення військ Росії в Україну на Банковій президент Володимир Зеленський зібрав голів фракцій Верховної Ради.

Як повідомляє Українська правда, вже через 30 хвилин президент змушений був перервати зустріч і спецслужби вивели Зеленського під руки в бункер.

"Раптом, хвилині на 30-й зустрічі, в ситуативну кімнату мало не забіг керівник президентської охорони. Спецслужби передали інформацію, що на Печерську за кілька кварталів від ОП вже орудують ворожі ДРГ. Крім того, говорив керівник охорони, існує велика загроза ракетного удару по Офісу президента. У кімнаті раптом з'явилися озброєні до зубів УДОшники, і мало не під руки забрали президента з наради в "безпечне місце". Так Зеленський вперше опинився в бункері, з якого керуватиме державою кілька наступних тижнів", - пише Українська правда, яка реконструювала події в Україні перед вторгненням Росії і в день самого вторгнення, 24 лютого.

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Депутатів і журналістів попросили спішно покинути Офіс президента і швидко вибиратися за межі урядового кварталу.

Згодом народні обранці отримали від керівників фракцій повідомлення: "У Головному управлінні поліції на Володимирській дають зброю".

"Протягом дня депутатам, які не втекли з Києва, поліцейські видавали автомати і пістолети, перевіряючи паспорт і депутатське посвідчення. Дуже скоро пістолети почали закінчуватися, і їх вирішили віддавати тільки жінкам-нардепам", - пише УП.

Переговори України та Росії: що пропонують У Кремлі

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова вести "переговори" з президентом України Володимиром Зеленським про те, як Київ, мовляв, буде "виконувати" умови Кремля, які Москва "змінювати не має наміру". Російській владі все так же ввижається "реалізація" своїх окупаційних планів по захопленню українських територій.

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою Україна може піти на переговори з Росією. Однак для цього Москва повинна виконати умову Києва. Йдеться про виведення росіянами своїх окупаційних військ з українських територій.

Пізніше представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов сказав, що Москва не хоче проводити переговори за участю президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, немає такого переговорного майданчика. За його словами, Москва готується до затяжної війни.

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