Полювали кілька днів і загнали в пастку: у ВПС розповіли, як збивали російський "Су-35"

У ВВС розповіли, як збивали російський "Су-35" / Вікіпедія, скріншот з відео

Бійці та офіцери українських повітряних сил кілька днів полювали на російський винищувач Су-35 - і домоглися свого минулого вівторка, 19 липня. Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив спікер даного роду військ Юрій Ігнат.

За його словами, Су-35 патрулював в районі Нової Каховки кілька днів. Його завданням було вирахувати і знищити українські ударні групи, авіаційні групи, штурмовики і бомбардувальники.

"Потрапив він у нашу пастку, зенітники цього разу підловили цей винищувач і він був успішно знищений нашим зенітно-ракетним підрозділом в районі Нової Каховки", — сказав Ігнат.

Спікер ПС ЗСУ зазначив, що російський винищувач перед катастрофою встиг випустити дві ракети класу "повітря-повітря" по українським пілотам. Але ті встигли зробити протиракетний маневр і вийти з-під удару.

Після цього українські штурмовики і бомбардувальники завершили бойове завдання і завдали близько півтора десятків ударів на різних напрямках, знищили РСЗВ, скупчення техніки, бойові броньовані машини, командно-штурмові пункти, а також особовий склад окупантів.

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Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що президент країни-агресора РФ Володимир Путін може використовувати ядерну загрозу для стримування контрнаступу України на окуповані території – Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

Раніше повідомлялося, що на поточному тижні адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про виділення Україні чергового пакету військової допомоги для України, який включатиме Додаткові ракетні системи HIMARS.

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