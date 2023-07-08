Огризко спрогнозував, чи влаштує РФ теракт на Запорізькій АЕС

Кремль, ймовірно, попередили дипломатичними або розвідувальними каналами, що не варто влаштовувати провокацію на ЗАЕС.

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РФ продовжуватиме займатися ядерним шантажем, вважає Володимир Огризко / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Країна-агресор Росія навряд чи зважиться влаштувати провокацію на Запорізькій АЕС. Найімовірніше, Кремль буде продовжувати займатися ядерним шантажем, щоб виторгувати для себе заморозку війни в Україні. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Я дуже сумніваюся, що Росія дійсно зважиться на те, чим лякає. Сподіваюся, що не публічно, дипломатичними або розвідувальними каналами Москву попередили про те, що такого робити не потрібно. Тому, мені здається, це просто продовження ядерного шантажу, яким Росія зараз дуже активно займається, намагаючись виторгувати собі якісь позитиви. Але я думаю, що навряд чи це їй вдасться", - припустив Огризко.

За словами дипломата, Росія хоче домогтися заморозки конфлікту в Україні.

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"Це те, про що вони мріють, і що є для них темою №1. І те, що роблять або відверті союзники Росії такі, як Орбан або Сійярто, або дещо приховані, як Ватикан, який продовжує робити вигляд, що головне – не покарати агресора, а погодитися з тим, що він може захопити чиюсь територію. Тому тут логіка дуже зрозуміла", - зазначив він.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Загроза підриву окупантами Запорізької АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС з боку окупантів дійсно існує. Станція замінована, і українській розвідці відомо, що у країни-агресора є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС.

4 липня Зеленський заявив, що російські окупанти розмістили щось схоже на вибухівку на даху енергоблоків Запорізької АЕС. Він закликав світ звернути увагу на те, до чого готуються окупанти.

У Генштабі ЗСУ зазначали, що російські окупанти готують провокації на території Запорізької АЕС. Вже найближчим часом там може статися вибух. Росіяни розмістили вибухівку на даху третього і четвертого енергоблоків.

Країна-агресор Росія впродовж останніх днів вивела частину бойового складу окупантів з території Запорізької атомної електростанції. Про це повідомило видання Sky News 5 липня. Також видання зазначає, що через ризик теракту країни-окупанта РФ на Запорізькій АЕС цивільні почали виїжджати з регіону навколо станції.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 5 липня заявив, що загроза російського теракту на Запорізькій АЕС поступово знижується. Причини зниження ймовірності підриву окупантами ЗАЕС він не назвав.

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