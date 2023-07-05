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Росіяни заклали вибухівку: Зеленський - про ймовірний теракт на ЗАЕС

Ангеліна Підвисоцька
5 липня 2023, 02:54 оновлено 5 липня, 02:59
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Президент закликав світ вчасно відреагувати на загрозу теракту на Запорізькій АЕС.
ЗАЭС, Владимир Зеленский
ЗАЭС, Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото Википедия, Офис президента

Російські окупанти розмістили щось схоже на вибухівку на даху енергоблоків Запорізької АЕС. Про це заявив президент України Володимир Зеленський та закликав світ звернути увагу на те, до чого готуються окупанти.

"Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій. Але в будь-якому випадку світ бачить – і не може не бачити! – що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія, і ніхто інший", - сказав Зеленський.

Він додав, що реакція світу на підрив Каховської ГЕС не була вчасною та масштабною.

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"І це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його – це обов’язок всіх у світі. Ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь", - додав Зеленський.

Ризик теракту на Запорізькій АЕС

Країна-агресор РФ з технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізької атомної електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

Якщо окупанти країни-агресора Росії ризикнуть здійснити підрив Запорізької атомної електростанції, Україна дізнається про катастрофу тільки через кілька годин. Прямий радіаційний контроль сьогодні знаходиться в руках загарбників. Про це заявив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти, ймовірно, не стануть навмисно створювати аварію на Запорізькій АЕС, так як не зможуть контролювати її наслідки. Однак досвід з Каховською ГЕС показує, що вони все ж можуть вдатися і до такого теракту. Експерти описали три можливі сценарії.

Інші новини:

війна в Україні Запорізька область вторгнення Росії Запорізька АЕС
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