РФ може підірвати ЗАЕС 5 липня: окупанти привезли радіаційні лабораторії

Російські окупанти замінували територію Запорізької АЕС та планують вивести весь персонал зі станції до 5 липня.

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РФ може підірвати ЗАЕС 5 липня / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, АТЕШ

Російські окупанти готують провокації на території Запорізької АЕС. Вже найближчим часом там може відбутися вибух. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Росіяни розмістили вибухівку на даху третього та четвертого енергоблоків.

"Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали", - йдеться у повідомленні.

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Коли окупанти підірвуть ЗАЕС

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що російські окупанти можуть підірвати ЗАЕС вже вночі 5 липня. Про це повідомляє 24 канал.

У всьому РФ хоче звинуватити Україну. Російські пропагандисти вже поширюють фейкову інформацію про те, що нібито Україна "планує атакувати ЗАЕС безпілотниками". Насправді ворог готує для себе інформаційне прикриття до справжніх терактів.

Також повідомляється, що РФ вже вивезла частину персоналу Росатому. Росіяни замінували басейн охолоджувача на території станції.

"Власне, з одного боку – це підвищення градуса шантажу ядерного, з іншого – це справді може свідчити про підготовку такого сценарію, як терористичний акт з боку окупантів. Але наразі мова йде саме про шантаж", - сказав Юсов.

Партизани руху АТЕШ помітили в Енергодарі та Маріуполі російські мобільні радіаційні лабораторії. Там також повідомляють, що до 5 липня окупанти повинні вивести зі станції весь персонал.

РФ притягнула в Енергодар мобільні радіаційні лабораторії / фото: АТЕШ

Ризик теракту на Запорізькій АЕС

Країна-агресор РФ з технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізької атомної електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

Якщо окупанти країни-агресора Росії ризикнуть здійснити підрив Запорізької атомної електростанції, Україна дізнається про катастрофу тільки через кілька годин. Прямий радіаційний контроль сьогодні знаходиться в руках загарбників. Про це заявив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти, ймовірно, не стануть навмисно створювати аварію на Запорізькій АЕС, так як не зможуть контролювати її наслідки. Однак досвід з Каховською ГЕС показує, що вони все ж можуть вдатися і до такого теракту. Експерти описали три можливі сценарії.

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