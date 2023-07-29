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Вогняний удар по ворогу: на півдні ЗСУ спалили дві роти окупантів разом з технікою

Олексій Тесля
29 липня 2023, 09:52 оновлено 29 липня, 10:11
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Артилерійські підрозділи сил оборони Таврійського напрямку виконали 1510 вогневих завдань.
ВСУ
ВСУ просуваються вперед на півдні / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Сили оборони системно просуваються на Таврійському напрямку, за добу ворог втратив убитими і пораненими більше двох рот, повідомив командувач Силами оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку йде робота. Сили оборони системно вибивають ворога і досягають успіху. Зокрема, українські військові звільнили Старомайорське в Донецькій області і закріплюються на досягнутих рубежах", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Тарнавський інформував, що за минулу добу ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 666 обстрілів.

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Водночас артилерійські підрозділи сил оборони Таврійського напрямку виконали 1510 вогневих завдань.

Командувач зазначив, що протягом доби втрати окупантів убитими і пораненими склали більше двох рот, були знищені 19 одиниць військової техніки противника, а також 8 складів боєприпасів.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ потужно "насипають" окупантам і просуваються на двох напрямках. Українські війська можуть завдавати ударів по всій глибині оборонних військ РФ.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ масштабно наступають на Запоріжжя, а окупантам РФ світить "котел". Пропагандисти РФ визнають, що в окупантів проблеми на Бердянському напрямку.

Нагадаємо, ЗСУ пішли вперед і просуваються відразу на декількох напрямках. Українські сили пішли в атаку відразу біля кількох населених пунктів, розповіли в ISW.

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