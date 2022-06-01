Офіцерів-рашистів "перемололи на фарш": у ЗСУ показали новий вантаж 200 для РФ

ЗСУ ліквідували відразу кілька офіцерів окупаційних військ РФ.
В результаті вдалих дій підрозділів Збройних сил України були ліквідовані відразу кілька офіцерів окупаційних військ РФ.
В Facebook Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили імена шести ліквідованих в Україні командирів РФ.
"Зустрічайте російських окупантів, які заблукали "на навчаннях", але вже правильно повернулися додому", - іронічно розповіли в ЗСУ.
Список знищених офіцерів-окупантів:
- командир взводу снайперів старший лейтенант Носков Андрій;
- старший лейтенант Горлатих Дмитро;
- лейтенант Агарагимов Аслан;
- лейтенант Ханнанов Ільдар;
- командир мінометної батареї старший лейтенант Баїр Хандуєв;
- капітан 3 рангу Юрій Кукушкін.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністра оборони РФ Сергій Шойгу може очікувати трибунал за провал військових планів Москви проти України. Українська розвідка встановила кадрові чистки в лавах армії окупантів після першого етапу війни. Командувач Чорноморським флотом, перший заступник і начальник штабу були звільнені.
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