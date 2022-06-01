Офіцерів-рашистів "перемололи на фарш": у ЗСУ показали новий вантаж 200 для РФ

ЗСУ ліквідували офіцерів-рашистів / Facebook / AFUStratCom

В результаті вдалих дій підрозділів Збройних сил України були ліквідовані відразу кілька офіцерів окупаційних військ РФ.

В Facebook Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили імена шести ліквідованих в Україні командирів РФ.

"Зустрічайте російських окупантів, які заблукали "на навчаннях", але вже правильно повернулися додому", - іронічно розповіли в ЗСУ.

Список знищених офіцерів-окупантів:

командир взводу снайперів старший лейтенант Носков Андрій;

старший лейтенант Горлатих Дмитро;

лейтенант Агарагимов Аслан;

лейтенант Ханнанов Ільдар;

командир мінометної батареї старший лейтенант Баїр Хандуєв;

капітан 3 рангу Юрій Кукушкін.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністра оборони РФ Сергій Шойгу може очікувати трибунал за провал військових планів Москви проти України. Українська розвідка встановила кадрові чистки в лавах армії окупантів після першого етапу війни. Командувач Чорноморським флотом, перший заступник і начальник штабу були звільнені.

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