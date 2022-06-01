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Офіцерів-рашистів "перемололи на фарш": у ЗСУ показали новий вантаж 200 для РФ

1 червня 2022, 17:21

ЗСУ ліквідували відразу кілька офіцерів окупаційних військ РФ.

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ЗСУ ліквідували офіцерів-рашистів / Facebook / AFUStratCom

В результаті вдалих дій підрозділів Збройних сил України були ліквідовані відразу кілька офіцерів окупаційних військ РФ.

В Facebook Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили імена шести ліквідованих в Україні командирів РФ.

"Зустрічайте російських окупантів, які заблукали "на навчаннях", але вже правильно повернулися додому", - іронічно розповіли в ЗСУ.

Список знищених офіцерів-окупантів:

  • командир взводу снайперів старший лейтенант Носков Андрій;
  • старший лейтенант Горлатих Дмитро;
  • лейтенант Агарагимов Аслан;
  • лейтенант Ханнанов Ільдар;
  • командир мінометної батареї старший лейтенант Баїр Хандуєв;
  • капітан 3 рангу Юрій Кукушкін.

  • ЗСУ ліквідували офіцерів-рашистів
    ЗСУ ліквідували офіцерів-рашистів Facebook/AFUStratCom
  • ЗСУ ліквідували офіцерів-рашистів
    ЗСУ ліквідували офіцерів-рашистів Facebook/AFUStratCom
  • ЗСУ ліквідували офіцерів-рашистів
    ЗСУ ліквідували офіцерів-рашистів Facebook/AFUStratCom
  • ЗСУ ліквідували офіцерів-рашистів
    ЗСУ ліквідували офіцерів-рашистів Facebook/AFUStratCom
  • ЗСУ ліквідували офіцерів-рашистів
    ЗСУ ліквідували офіцерів-рашистів Facebook/AFUStratCom
  • ЗСУ ліквідували офіцерів-рашистів
    ЗСУ ліквідували офіцерів-рашистів Facebook/AFUStratCom

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністра оборони РФ Сергій Шойгу може очікувати трибунал за провал військових планів Москви проти України. Українська розвідка встановила кадрові чистки в лавах армії окупантів після першого етапу війни. Командувач Чорноморським флотом, перший заступник і начальник штабу були звільнені.

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