Офіцер пояснив, до якого часу в Україні масово роздаватимуть повістки

Масова роздача повісток українцям триватиме мінімум до 20 травня 2023 року, каже керівник Львівського обласного ТЦК Олександр Тищенко.

До якого часу в Україні масово роздаватимуть повістки - відповідь офіцера ТЦК / Колаж фото УНІАН та УП

Масова роздача повісток в Україні - на вулиці, блокпосту, роботі, за місцем проживання або відпочинку ‒ триватиме мінімум до 20 травня майбутнього року. Про це заявив у коментарі ТСН керівник Львівського обласного територіального центру Олександр Тищенко.

Він зазначив, що станом на сьогодні українським законодавством чітко не визначено порядок, де можна або заборонено вручати повістку.

"Вручення повісток може здійснюватися де завгодно", — заявив Тищенко.

відео дня

Він також пояснив, що повістки вручаються не для того, щоб відразу відправити військовозобов'язаного відразу на фронт, а для уточнення його військово-облікових даних.

Крім того, Тищенко відповів на питання, скільки ще триватиме ситуація, при якій українцям в масовому порядку вручають повістки

"Згідно з Указом президента України, воєнний стан продовжено до 20 травня 2023 року. І так - тривають мобілізаційні заходи", ‒ сказав він.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проєкти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроєкти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроєкту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

Інші новини про мобілізацію: