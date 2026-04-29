'Варто почути Москві': Зеленський анонсував удари на понад 1500 км

Президент анонсував розширення радіуса дії української зброї.

Україна збільшує дистанцію ураження об'єктів у тилу ворога

Ключові тези Зеленського:

Україна завдає ударів по цілях у РФ на відстані понад 1500 км

Відстань буде збільшуватися

Росія має припинити війну і перейти до дипломатії

Україна завдає нищівних ударів по російських об'єктах на відстані понад 1500 кілометрів по прямій. Дальність ураження збільшуватиметься. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави залухав доповідь виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Євгенія Хмари щодо реалізації "далекобійних санкцій" - ударів українською зброєю по важливих об’єктах на території Росії. Зеленський подякував СБУ за влучність.

"Відстань по прямій – понад 1500 км. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор", - заявив Зеленський.

Президент додав, що кожне влучання знижує можливості російської військової промисловості, логістики та нафтового експорту, які фінансують війну проти України.

"Результати очевидні для всіх. Те, що Росії треба закінчувати свою війну, теж очевидно для всіх. Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути Москві", - наголосив Зеленський.

Удар по об'єкту РФ на відстані понад 1500 км / Фото: скріншот

Нагадаємо, вранці 29 квітня у Пермі після серії вибухів виникла пожежа. Спершу її пов’язували з НПЗ "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", але згодом повідомили про займання на об’єктах "Транснефть".

В Орську місцеві жителі також чули вибухи та фіксували роботу ППО, а в районі міста з’явилося задимлення. Ймовірною ціллю міг бути нафтопереробний завод. Зазначимо, що Орськ розташований більш ніж за 1400 км від українського кордону.

Українські удари по Туапсинському НПЗ та іншій нафтова інфраструктурі РФ стали настільки масштабними, що вперше змусили Кремль публічно визнати наслідки атак, повідомли в ISW. Після чергового удару 28 квітня в Краснодарському краї оголосили надзвичайний стан, зафіксували розлив нафти та масштабні пожежі.

Як повідомляв Главред, за даними партизанського руху "Атеш", після ударів Сил оборони України по паливній інфраструктурі Криму окупаційні підрозділи в районі Голої Пристані відчувають гострий дефіцит паливно-мастильних матеріалів. Через це росіяни змушені рідше використовувати техніку та обмежувати пересування.

Про джерело: Офіс президента України Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

