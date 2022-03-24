Один з районів Києва зараз в диму, столицю обстріляли окупанти

Ілюстраційне фото / Фото Reuters

У четвер, 24 березня, російські окупанти знову обстріляли столицю України - Київ.

З самого ранку в місті неодноразово звучав сигнал повітряної тривоги, було чутно вибухи.

За словами очевидців, один з районів Києва зараз в диму.

Київ обстріляли окупанти / Фото соцмережі

Як повідомляв Главред, 23 березня окупанти знову завдали ракетно-бомбового удару по Києву. Внаслідок обстрілів пошкоджено будівлі у Святошинському та Шевченківському районах (два будинки у приватному секторі та багатоповерхівки).

Також 23 березня окупанти обстріляли парковку торговельного центру в Подільському районі Києва. Загинула людина, ще двоє - постраждали.

Увечері 22 березня російські окупанти застосували над північно-західною околицею Києва заборонені на світовому рівні фосфорні боєприпаси.

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