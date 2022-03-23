Росіяни обстріляли Ірпінь забороненими фосфорними снарядами - мер міста / ITV

Увечері 22 березня російські окупанти застосували над північно-західною околицею Києва заборонені на світовому рівні фосфорні боєприпаси. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин з посиланням на фото, опубліковані фотокореспондентом ITV Олегом Грибом.Орієнтовна зона ураження, каже Маркушин, проходить по лінії "Гостомель-Ірпінь".

"Використання таких видів зброї військами противника мирного населення є злочином проти людяності і порушенням Женевських конвенцій 1949 року", — підкреслив мер Ірпеня.

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Нагадаємо, раніше Збройні Сили України під Києвом взяли в кільце Ірпінь, Бучу і Гостомель.

Як повідомляють депутати Бучанської міської ради у Facebook, російські окупанти продовжують постійно обстрілювати Макарівську, бучанську, Ірпінську та Дмитрівську громади.