Київ знову обстріляли окупанти: пошкоджено торговий центр, багатоповерхівки та приватний сектор

Київ знову обстріляний окупантамиц / Микола Поворозник / КМДА

Російські окупанти знову завдали ракетно-бомбового удару по Києву. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі КМДА.

В результаті обстрілів виявилися пошкоджені будівлі в Святошинському та Шевченківському районах.

У Святошинському районі під час бомбардування виявився пошкоджений Торговий центр, а також два будинки в приватному секторі і багатоповерхівки. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежі, що виникли. Постраждалих на даний момент не виявлено.

Крім того, вранці 23 березня окупанти обстріляли Шевченківський район. Виникли пожежі в декількох приватних будинках і в багатоповерховому будинку. Чотири людини виявилися поранені, з ними працюють медики. Інформація про руйнування уточнюється.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося - в ніч на 20 березня в результаті обстрілу російськими окупантами сталося загоряння на парковці і в торговому центрі в Подільському районі столиці. Загорілися автомобілі на парковці і третій-четвертий поверхи торгового центру.

Повідомлялося, що в результаті обстрілу вісім людей загинули.