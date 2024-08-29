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Дуже жорсткі бої: Сирський назвав "найгарячіші" точки фронту на сході

Олексій Тесля
29 серпня 2024, 18:06
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Головне завдання - посилити оборону наших військ на найскладніших ділянках фронту, підкреслив головком ЗСУ.
Сирський, ЗСУ
Олександр Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку / Колаж: Главред, Фото: Telegram А.Сирського, Facebook 47-ї ОМБр

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський кілька днів провів роботу в бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку.

Нині на цьому напрямку склалася найскладніша ситуація, наголосив він у своєму Facebook.

"Найінтенсивніші бої йдуть на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам'яного і Червоного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, що розташована перед Селидовим. Бої мають винятково жорсткий характер. Ворог кидає в бій усе, що може рухатися і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ", - уточнив головком ЗСУ.

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За його словами, робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі, і "постійно доводиться ухвалювати нестандартні рішення зі зміцнення оборони і знищення противника, що наступає".

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що українські бійці виявляють мужність і героїзм у боях із переважаючими силами противника. Зокрема, надзвичайну стійкість показують воїни 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, від дій якої ворог зазнає великих втрат.

Також Сирський відзначив військовослужбовців 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 150-ї окремої механізованої бригади, "які не залишають шансів ворогам повернутися живими та неушкодженими з поля бою".

"У таких умовах наше головне завдання - посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Власне, вирішенню цих питань і була присвячена моя робота. Пишаюся героїзмом наших воїнів. Робимо все заради нашої перемоги", - додав він.

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський скликав на нараду військових. На нарадах детально обговорили за кожним напрямком на фронті, однак найбільше уваги - Покровськ і Торецьк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як може розвиватися наступ РФ на Покровськ. У незручному та небезпечному становищі можуть опинитися підрозділи в зоні Карлівка - Невельське - Красногорівка - Зоряни.

Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся були Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемриці, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.

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