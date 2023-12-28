УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Оскаржити неможливо": українців попередили про покарання за неявку в ТЦК

Олексій Тесля
28 грудня 2023, 08:46
Оскаржити рішення про заборону користуватися рахунками не буде сенсу, вважає Катерина Аніщенко.
'Оскаржити неможливо': українців попередили про покарання за неявку в ТЦК
Українцям розповіли про відповідальність від ухилення від явки в ТЦК / Колаж : Главред, фото: УНІАН

Внесений до Верховної Ради законопроект, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби прокоментувала адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

Як підкреслила вона в коментарі РБК-Україна, у разі прийняття закону для військовозобов'язаних, якщо вони ухиляються від мобілізації, наслідки будуть схожі на ті, які наступають, якщо чоловік ухиляється від виплат аліментів.

Серед іншого - це заборона здійснювати будь-які угоди. Наприклад, заборона на використання карткового рахунку, відмова у видачі кредиту або операцій з нерухомістю. При цьому заборона буде діяти рівно до тих пір, поки людина не з'явиться у військкомат і не сплатить адміністративний штраф, пояснила юрист.

відео дня

Вона також уточнила, що на сьогодні штраф за неявку до військкомату може варіюватися від 1800 до 5 000 гривень.

За словами адвоката, оскаржити рішення про заборону користуватися рахунками та інші заборони не буде сенсу, адже оскаржити таке рішення не буде можливості.

"Зазначений проект закону, у разі якщо буде прийнятий за основу і в цілому в тій редакції, яку ми всі бачили, накладає саме ряд обов'язків, а не право. У разі їх невиконання з'являються наслідки. Тобто це не право – бути в ТЦК чи ні. Тут вибору немає, і тому оскаржити це неможливо", – додала Аніщенко.

Раніше Михайло Федоров дав однозначну відповідь щодо повісток через "Дію". Віце-прем'єр прокоментував ймовірність видачі повісток через додаток "Дія".

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний розповів про електронні повістки. Головнокомандувач також згадав і про "реєстр боржників" і пояснив деталі.

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський не підписуватиме законопроекти, які стосуватимуться обов'язкової мобілізації жінок. Він зазначив, що не підтримує обов'язкову мобілізацію жінок, але може розглянути аргументи щодо зниження вікового "порогу".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
мобілізація військкомати повестка війна Росії та України ТЦК та СП
Реклама

Головне за день

Україна все ще може перемогти РФ, але є умови - The Guardian

Україна все ще може перемогти РФ, але є умови - The Guardian

09:07 Україна
Чого чекати з 1 січня: пенсії, гроші для переселенців, ціни на продукти, курс долара

Чого чекати з 1 січня: пенсії, гроші для переселенців, ціни на продукти, курс долара

09:00 Гроші
П'ятирічна війна та перемога: ЗМІ дізналися про таємні обіцянки Путіна Сі Цзіньпіну

П'ятирічна війна та перемога: ЗМІ дізналися про таємні обіцянки Путіна Сі Цзіньпіну

07:34 Світ
Всі головні новини

Популярне

Блокпости на вулицях: у ЗСУ назвали, кому не видаватимуть повістки 10212

Блокпости на вулицях: у ЗСУ назвали, кому не видаватимуть повістки

Кремль тримає ракети до весни : Жданов пояснив, що задумала Росія 8397

"Кремль тримає ракети до весни": Жданов пояснив, що задумала Росія

Лише одиниці знайдуть 3 помилки на картинці: потрібно розгадати загадку за 8 секунд 6444

Лише одиниці знайдуть 3 помилки на картинці: потрібно розгадати загадку за 8 секунд

Швидкість вітру буде 32 м/с: в Україні сильно погіршується погода 5658

Швидкість вітру буде 32 м/с: в Україні сильно погіршується погода

Останні новини

09:20

Жовта смуга не з'явиться ніколи: що для цього потрібно покласти в бачок

09:07

Україна все ще може перемогти РФ, але є умови - The Guardian

09:00

Чого чекати з 1 січня: пенсії, гроші для переселенців, ціни на продукти, курс долара

09:00

5 млн грн на створення належних умов для одужання — мережа мультимаркетів "Аврора" спільно з клієнтами підтримала діток з опікового відділення центру "Незламні" новости компании

08:46

"Оскаржити неможливо": українців попередили про покарання за неявку в ТЦК

Путін хоче захопити Україну і напасти на НАТО, його режим впаде до 2030 року - СотникПутін хоче захопити Україну і напасти на НАТО, його режим впаде до 2030 року - Сотник
08:24

Астролог назвав найкращі дні для успіху в справах у січні 2024Відео

08:13

"Реальний пройдисвіт": експерт назвав "витратний" варіант двійника Путіна

08:10

Ми втратили цілий рікПогляд

07:34

П'ятирічна війна та перемога: ЗМІ дізналися про таємні обіцянки Путіна Сі Цзіньпіну

Реклама
06:53

РФ відбила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ захопили під час контрнаступу - ISW

06:10

Путін жорстко покарав російський шоу-бізнес за "голу вечірку"Погляд

05:50

"На фронт треба відправити ТЦК": військовий жорстко висловився про мобілізацію

05:12

Катастрофи, травми, шквал емоцій: названо сприятливі та несприятливі дати січня 2024

04:30

Зарядка для шиї на 8 хвилин: найкращий комплекс вправ при болю в шиїВідео

04:00

На знімках знищеного ВДК Новочеркаська з'явилась деяка інтрига - ЗМІ

03:34

Холодильник буде довше чистим: одна дрібниця, яку не помічають під час миття

03:25

Потрібно знайти фігуру серед крапок: неймовірна оптична ілюзія для геніїв

02:40

Всесвітньо відомий актор знайдений мертвим після скандалу з наркотиками

02:10

Нова тактика ударів по Україні: стало відомо, чим і коли планує бити ворог

01:31

Не дивні, а генії: навіщо люди кладуть в раковину кульки з фольги

Реклама
00:18

"Не можемо перетворюватися на РФ": омбудсмен виступив проти законопроекту про мобілізацію

27 грудня, середа
23:41

"Путін не зупиниться": президент Молдови попередила про загрозу для всього світу

23:33

Розкішний салат на Новий рік 2024 Буси на снігу: швидкий рецептВідео

22:58

Шварценеггер оголосив про заручини з 26-річною моделлю

22:53

Україна посилила обороноздатність: виробництво боєприпасів зросло втричі - Камишін

22:47

США виділили Україні новий пакет допомоги: що у нього увійде

22:33

"Смачний фрукт вдома": скільки часу росте ананас у домашніх умовах

22:24

ГУР: Росія задумала провокацію на Радбезі ООН - запросить "друзів" Януковича і "Беркут"

21:56

Українська ДНК: шоумен-воїн Даніель Салем показав вражаюче татуювання на спиніВідео

21:33

Захід міняє стратегію та хоче змусити Зеленського піти на переговори з РФ - Politico

21:25

"Як у фільмах жахів": військовий розповів про тактику окупантів під час штурмів

20:41

Українці можуть зустріти Новий рік під обстрілами: РФ накопичує ракети - Ігнат

20:39

Блокування зарплати за неявку до військкомату: економіст пояснив, кому це загрожує

19:56

Newsweek пише про перші F-16 в Україні, у Повітряних силах прокоментували

19:43

Швидкість вітру буде 32 м/с: в Україні сильно погіршується погода

19:35

Україна втричі збільшила виробництво зброї у 2023 році - Зеленський

19:16

Клієнти Приватбанку скаржаться на раптове блокування рахунків: що сталось

19:13

Місячний календар 28 грудня 2023: чому у цей день не можна приймати ліки

19:11

3 сильні молитви про здоров'я: як правильно просити про зцілення

19:10

Примусова мобілізація: важливі нюансиПогляд

Реклама
18:50

Блогер розкрив подробиці стосунків Каменських, її нового коханого та Потапа

18:48

З'явилися нові супутникові знімки знищеного російського "Новочеркаська"

18:15

Віталій Портников. Головний висновок з виступу ЗалужногоВідеоблоги

18:00

Як досвідчені господині використовують коріння цибулі: викидають в рідкісних випадках

17:59

"Путін у люті": росіяни шукають винних у знищенні корабля "Новочеркаськ" - АТЕШ

17:56

Це допоможе вам заощадити на новорічних святах і ще й підзаробити

17:55

Як визначити, що людина аб’юзер: 3 головні ознаки, які повинен знати кожен

17:46

Відверте зізнання Наталі Могилевської та жарти над одіозними політиками: що покажуть у новорічному "Вечірньому Кварталі" на "1+1 Україна"

17:36

Знищено строковиків РФ: нові деталі удару по ВДК Новочеркаськ у Феодосії

17:30

Грандіозні ставки: телеканал ТЕТ провів благодійний аукціон з унікальними зірковими лотами

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти