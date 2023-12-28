'Оскаржити неможливо': українців попередили про покарання за неявку в ТЦК

Оскаржити рішення про заборону користуватися рахунками не буде сенсу, вважає Катерина Аніщенко.

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Українцям розповіли про відповідальність від ухилення від явки в ТЦК / Колаж : Главред, фото: УНІАН

Внесений до Верховної Ради законопроект, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби прокоментувала адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

Як підкреслила вона в коментарі РБК-Україна, у разі прийняття закону для військовозобов'язаних, якщо вони ухиляються від мобілізації, наслідки будуть схожі на ті, які наступають, якщо чоловік ухиляється від виплат аліментів.

Серед іншого - це заборона здійснювати будь-які угоди. Наприклад, заборона на використання карткового рахунку, відмова у видачі кредиту або операцій з нерухомістю. При цьому заборона буде діяти рівно до тих пір, поки людина не з'явиться у військкомат і не сплатить адміністративний штраф, пояснила юрист.

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Вона також уточнила, що на сьогодні штраф за неявку до військкомату може варіюватися від 1800 до 5 000 гривень.

За словами адвоката, оскаржити рішення про заборону користуватися рахунками та інші заборони не буде сенсу, адже оскаржити таке рішення не буде можливості.

"Зазначений проект закону, у разі якщо буде прийнятий за основу і в цілому в тій редакції, яку ми всі бачили, накладає саме ряд обов'язків, а не право. У разі їх невиконання з'являються наслідки. Тобто це не право – бути в ТЦК чи ні. Тут вибору немає, і тому оскаржити це неможливо", – додала Аніщенко.

Раніше Михайло Федоров дав однозначну відповідь щодо повісток через "Дію". Віце-прем'єр прокоментував ймовірність видачі повісток через додаток "Дія".

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний розповів про електронні повістки. Головнокомандувач також згадав і про "реєстр боржників" і пояснив деталі.

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський не підписуватиме законопроекти, які стосуватимуться обов'язкової мобілізації жінок. Він зазначив, що не підтримує обов'язкову мобілізацію жінок, але може розглянути аргументи щодо зниження вікового "порогу".

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