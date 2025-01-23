Обстріли посилилися: на Куп'янщині розширили зону примусової евакуації

Відповідні служби визначили маршрути евакуації та місця тимчасового проживання людей.

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У Куп'янщині розширили зону примусової евакуації/ колаж: Главред, фото: deepstatemap, kharkivoda.gov.ua

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Хто прийняв рішення про евакуацію

Скільки людей проживають у громадах

У Куп'янському районі Харківської області було розширено зону примусової евакуації сімей із дітьми. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

"На черговому засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з чотирьох населених пунктів Великобурлуцької та 12 сіл Кіндрашівської громад", - зазначили в повідомленні. відео дня

Рішення було ухвалено у зв'язку з посиленими ворожими обстрілами, пояснив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"За нашою інформацією, у визначених селах Великобурлуцької громади мешкає 90 дітей із 56 родин, у населених пунктах Кіндрашівської громади підлягають евакуації 177 дітей зі 108 сім'ями. Загалом із 16 населених пунктів мають вивезти в безпечні місця 267 дітей з їхніми сім'ями. зберегти життя та виїхати з небезпечних територій", - зазначив керівник обладміністрації.

Відповідні служби визначили маршрути евакуації та місця тимчасового проживання людей.

Що відбувається поблизу Куп'янська - останні новини

Главред неодноразово зазначав, що росіяни хочуть захопити Куп'янськ. Метою ворога є зайти з тилу та оточити угруповання українських Збройних сил.

ЗСУ стримують ворога, однак від фронту до центру Куп'янська відстань скоротилася. Окупанти активно обстрілюють Куп'янськ мінометами та FPV-дронами, знищуючи все живе навколо.

Усе виглядає так, що ворог хоче зруйнувати переправу на Куп'янському напрямку. На жаль, ситуація загалом залишається незмінною - вона напружена, обстріли не припиняються.

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Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.

Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків. Екс-спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики. Капітан Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця", який відповідає за цей напрямок, також каже, що Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ важливі для росіян насамперед як логістичний хаб. За його словами, на базі міста окупанти, по-перше, можуть розмістити склади, ресурсні бази, штаби, військовослужбовців. По-друге, вони можуть створити там плацдарм для подальших наступів.

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