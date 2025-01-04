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Лише 2 кілометри: відстань від фронту до центру Куп'янська скоротилася

Марія Николишин
4 січня 2025, 18:22
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Армія РФ б'є фактично перед центральним частинам населених пунктів.
Лише 2 кілометри: відстань від фронту до центру Куп'янська скоротилася
Ситуація в Куп'​​янську / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap.live

Ключові тези:

  • Окупанти активно обстрілюють Куп’янськ мінометами та FPV-дронами
  • Відстань від лінії фронту до міста зменшилася до 2 км

Відстань від лінії фронту до центральної частини Куп'янська зменшилася до 2 кілометрів. Про це повідомив голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону.

За його словами, це дозволяє окупантам активно обстрілювати місто за допомогою мінометів та FPV-дронів.

відео дня

Він також додав, що Ківшарівка та Куп'янськ-Вузловий хоч і знаходяться трохи далі, але все одно перебувають в зоні ураження російських мінометів та FPV-дронів.

"Ворог застосовує все, б'ючи фактично перед центральним частинам населених пунктів, де цивільна критична інфраструктура. Жодної військової інфраструктури ні до повномасштабного вторгнення, ні зараз немає", - зазначив Беседін.

Лише 2 кілометри: відстань від фронту до центру Куп'янська скоротилася
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ДПСУ "Гарт" Олександр Даниленко заявив, що армія країни-агресора Росії намагається перетнути річку Вовча, щоб просунутись до Куп'янська в Харківській області.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан вважає, що РФ може увійти на територію Дніпропетровської області у 2025 році, але у окупантів немає можливостей для глибокого проникнення. Основна загроза йде з південного напрямку — з району Времівського виступу.

Майор та речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що у Часовому Яру на Донеччині ситуація залишається стабільною щодо інтенсивності боїв. Російські війська закріпилися в передмісті поблизу каналу Сіверський Донець – Донбас.

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Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе

Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг.

27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія.

При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.
Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики.

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