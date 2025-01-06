Ситуація напружена: ворог хоче зруйнувати переправу на Куп’янському напрямку

Росіяни ускладнили доставку гуманітарних вантажів та евакуаційних заходів.

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Ситуація на Куп’янському напрямку / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Ключові тези:

Окупанти атакували переправу через річку Оскіл

Обстріли відбуваються вздовж усієї лінії зіткнення

Ворог активно застосовує FPV-дрони

На Куп’янському напрямку армія країни-агресора Росії атакувала переправу через річку Оскіл. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни намагались зруйнувати транспортну цивільну інфраструктуру.

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"Сьогодні вночі ворог намагався зруйнувати транспортну цивільну інфраструктуру, переправу з лівого берега (Осколу – ред.) на правий, чим ускладнив і доставку гуманітарних вантажів, і евакуаційних заходів. Наразі працюємо над відновленням. Однак ця робота у нас постійна, тому що ворог намагається руйнувати нашу логістику чи не щодня", – сказав він.

Водночас, начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в ефірі "Суспільного" додав, що ситуація в цілому залишається незмінною – вона напружена, обстріли не припиняються.

"Обстріли відбуваються вздовж усієї лінії зіткнення, починаючи від Дворічної і закінчуючи Кругляківкою. Вранці під обстрілом була Кіндрашівка, попередньо – з артилерії. Пошкоджені будинки, на щастя, без постраждалих. Учора закидали КАБами в районах Куп’янська-Вузлового, Ківшарівки та Осинового, це все Куп’янська міська тергромада", – зазначив він.

Канашевич також підкреслив, що ворог активно застосовує FPV-дрони.

"Найбільше турбує, що на лівому березі Осколу залишаються близько 1660 жителів району у Курилівській, Кіндрашівській та Куп’янській громадах", – підсумував він.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявив, що відстань від лінії фронту до центральної частини Куп'янська зменшилася до 2 кілометрів.

Начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ДПСУ "Гарт" Олександр Даниленко заявив, що армія країни-агресора Росії намагається перетнути річку Вовча, щоб просунутись до Куп'янська в Харківській області.

Крім того, в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російські війська зайшли у міську забудову Курахового. Сили оборони знищують штурмові групи противника.

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Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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