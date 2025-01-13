Україна зламала великий наступ Кремля: ЗСУ спритно перехитрили РФ на Курщині

Черговими несподіваними діями Україна попередила можливий негативний розвиток ситуації у Курській області Російської Федерації.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-slomala-bolshoe-nastuplenie-kremlya-vsu-lovko-perehitrili-rf-na-kurshchine-10630271.html Посилання скопійоване

Україна зламала плани Кремля на Курщині / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, сайт Кремля, скріншот

Що сказав Братчук:

Контратака Сил оборони на Курському фронті зупинила великий наступ

Загарбницький план РФ знову провалився з великими втратами для ворога

Україні вдалося не лише передбачити, однак і попередити черговий великий наступ армії РФ. Таким чином сьогодні, 13 січня, активізацію Сил оборони на Курському фронті прокоментував речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі FREEДОМ.

"Своїми активними контратакуючими діями, наприклад, на Курському напрямку нам вдалося попередити, передбачити, напевно, вже п’ятий великий наступ Російської Федерації, яка там теж сточує свої ресурси. Причому ресурси, які "заправлені північнокорейським соусом", і ми бачимо, що величезні втрати і техніки, і особового складу", — зазначив гість ефіру. відео дня

Як пояснив Братчук, таким чином Україна змогла вдало уникнути можливого негативного розвитку ситуації.

"Наші активні дії, активізація дій підрозділів Сил оборони України на Курському фронті були на попередження ворожої атаки, на попередження великого російського наступу саме в Курській області, що не дало ефекту несподіванки для Сил оборони, а навпаки, знову несподіваними діями Україна попередила можливий негативний розвиток ситуації саме у Курській області Російської Федерації", — сказав Сергій Братчук.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Що відбувається в Курській області - останні новини

Також Главред розповідав, що, за даними New York Times, росіяни кидають усі сили на захоплення Курської області, тому там ситуація дещо погіршилась. На Курщині ворог використовує найелітніші війська.

Однак, попри всі спроби окупантів досягти успіху, ЗСУ відбили тривалий штурм на Курщині. Стало відомо, що бійці ССО ліквідували 17 північнокорейських солдатів.

Таким чином армія РФ та КНДР потопає у втратах на території ворога. Річ у тім, що підрозділи з КНДР часто йдуть у бій без підготовки та артилерійської підтримки, що лише збільшує їхні поразки.

Більше новин про бої на Курщині:

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред