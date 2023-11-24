РФ вночі вдарила по Україні ракетами Х-59 і дронами: подробиці

Окупанти спрямували по території Україні дві керовані авіаційні ракети і три ударні дрони-камікадзе.

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РФ вночі вдарила по Україні ракетами Х-59 і дронами/ колаж: Главред, фото: відкриті джерела

Російські окупанти у ніч на п’ятницю, 24 листопада атакували Україну ракетами і дронами. Загарбники запустили по території нашої держави дві керовані авіаційні ракети Х-59 і три ударні дрони-камікадзе "Шахед".

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Зазначається, що усі ворожі безпілотники вдалося збити. У той же час про збивання ракет у Генштабі не повідомляли.

"Вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 3 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА знищено", – йдеться у повідомленні. відео дня

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили збиття трьох дронів, які запустили російські загарбники.

"У ніч на 24 листопада 2023 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу "Shahed" із південно-східного напрямку. Усі три – знищено силами та засобами Повітряних сил", – розповіли в Повітряних силах.

Атаки дронами по Україні

У ніч на суботу, 18 листопада, РФ дронами атакувала Україну. У низці областей України оголошували повітряну тривогу через атаку дронів. Безпілотники атакували Київ і область, Одеську та Хмельницьку області. Частині дронів вдалося долетіти до Рівненщини. Пізніше стало відомо, що на Одещині був "приліт" в об'єкт енергетичної інфраструктури.

У ЗСУ прокоментували потужну нічну атаку 18 листопада і зазначили, що ворог підбирається до об’єктів енергетики. Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк сказала, що окупанти уже потрохи починають підбиратися до української енергетичної інфраструктури.

У ніч на середу, 22 листопада, РФ вдарила по Україні "Шахедами" і ракетою. Загарбники атакували Україну 14 дронами-камікадзе та однією ракетою. Дрони вдалося збити, ракета впала на відритій території. Проте були пошкодження.

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