РФ перекинула системи С-400 з Калінінграда в Україну: розвідка Британії пояснила загрозу

Росія вважає Калінінград одним із своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів.

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РФ перемістила системи С-400 з Калінінграда / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

У Міноборони Британії повідомили, що Росія перемістила свої стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт в Україну. Це сталося після значних втрат окупантів.

За даними британської розвідки у Twitter (Х), Росія вважає Калінінград одним із своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів, зокрема, і через те, що він з трьох боків межує з державами-членами НАТО.

Тому переміщення систем С-400 з Калінінграда є важливим фактором.

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"Той факт, що Міноборони Росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що у ЗСУ назвали небезпеку нового літака РФ. Ігнат прокоментував заяви країни окупанта РФ про розробку "вдосконаленого" винищувача МіГ-31 для запуску ракет.

СБУ уразила С-400 Тріумф на Білгородчині. Україна уразила вже другий російський зенітний ракетний комплекс С-400 Тріумф. Раніше ЗСУ завдали удар по такому ж ЗРК у Криму.

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