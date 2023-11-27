Чи зможе РФ запускати по Україні дрони під час негоди: у ЗСУ розповіли про небезпеку

Ігнат розповів, що різкі перепади температури можуть призвести до обмерзання фюзеляжу літаків, що ускладнює роботу авіації.

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Чи зможе РФ атакувати Україну під час негоди / колаж: Главред, фото: ОК "Південь", pexels.com, t.me/VA_Kyiv

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що холод, сильний вітер і погана видимість, які сьогодні спостерігаються в Україні, впливають на роботу авіації, а також на здатність окупантів бити безпілотниками.

"Якщо сильний вітер, то це може впливати, бо може просто здувати ті безпілотники. Менше це впливає на крилаті ракети. А БПЛА - це фактично літак, який має свої льотні характеристики, потужність, дальність польоту, тому негода дещо впливає", - пояснив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, різкі перепади температури можуть призвести до обмерзання фюзеляжу літаків, що ускладнює роботу авіації.

відео дня

"Якщо зенітно-ракетні системи можуть без проблем знищувати літальні апарати, засоби повітряного нападу ворога, тобто крилаті ракети, дрони, то вже для мобільних вогневих груп погана видимість є дуже негативним фактор щодо ефективності їх роботи", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат зазначив, що сьогоднішня ніч була для України досить спокійною у порівнянні з попередніми днями. За його словами, дронів сьогодні не було, бо, очевидно, ворог зробив собі перепочинок після великої партії, яку запустив позаминулої ночі.

Нагадаємо, що вночі 24 листопада РФ вдарила по Україні ракетами Х-59 і дронами. Загарбники запустили по території нашої держави дві керовані авіаційні ракети Х-59 і три ударні дрони-камікадзе "Шахед".

Росія змінила підхід до дронів-камікадзе на фронті і має успіх. Експерти з DeepState дослідили відео ворога з нападу дронами на українські позиції між Старомайорським і Приютним, в результаті яких захисники зазнали втрат.

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