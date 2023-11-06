Росія змінила підхід до дронів-камікадзе на фронті і має успіх: OSINTери б'ють на сполох

Українські військові в руках зі зброєю до останнього захищали позиції від ворога.

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РФ удосконалює застосування БПЛА на фронті / Колаж Главреда. Фото: скріншот, 37 окрема бригада морської піхоти

Російські окупанти змінили практику застосування fpv-дронів (дронів-камікадзе) на передовій. OSINT-дослідники кажуть, що такий підхід, на жаль, має успіх.

Експерти з DeepState дослідили відео ворога з нападу дронами на українські позиції між Старомайорським і Приютним, в результаті яких захисники зазнали втрат.

Росіяни спробували атакувати українських військових, які відбивали їхні штурми з окопів, за допомогою дронів.

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"По кривій", пишуть OSINT-ери, росіяни, використавши всього 8 fpv-дронів, змогли зайняти майже кілометр лісосмуги.

Водночас експерти наголошують, що українські військові діяли професійно й до останнього вогнем не давали штурмовикам противника підійти.

OSINT-фахівці вкотре наголосили, що забезпечення війська fpv-дронами є одним з пріоритетних завдань, так само як боротьба з цим типом БПЛА.

Втрати України через дрони РФ

Й українська армія, і армія противника активно використовують на лінії фронту дрони-камікадзе для ураження особового складу й військової техніки. Зокрема, нещодавно у ЗСУ підтвердили застосування росіянами так званого "Изделие-53" - нової версії ударного "Ланцет".

За словами командира роти БПЛА "Ахіллес" Юрія Федоренка, ці БПЛА вишукують переважно українську артилерію.

Крім того, Росія продовжує завдавати ударів дронами і по території тилових міст. У ніч на середу, 1 листопада, Росія випустила по Україні кілька хвиль ударних безпілотників аж до західних регіонів.

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