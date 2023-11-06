УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія змінила підхід до дронів-камікадзе на фронті і має успіх: OSINTери б'ють на сполох

Яна Ставська
6 листопада 2023, 15:37
Українські військові в руках зі зброєю до останнього захищали позиції від ворога.
всу, зсу, война, авдеевка, авдіївка
РФ удосконалює застосування БПЛА на фронті / Колаж Главреда. Фото: скріншот, 37 окрема бригада морської піхоти

Російські окупанти змінили практику застосування fpv-дронів (дронів-камікадзе) на передовій. OSINT-дослідники кажуть, що такий підхід, на жаль, має успіх.

Експерти з DeepState дослідили відео ворога з нападу дронами на українські позиції між Старомайорським і Приютним, в результаті яких захисники зазнали втрат.

Росіяни спробували атакувати українських військових, які відбивали їхні штурми з окопів, за допомогою дронів.

відео дня

"По кривій", пишуть OSINT-ери, росіяни, використавши всього 8 fpv-дронів, змогли зайняти майже кілометр лісосмуги.

Водночас експерти наголошують, що українські військові діяли професійно й до останнього вогнем не давали штурмовикам противника підійти.

OSINT-фахівці вкотре наголосили, що забезпечення війська fpv-дронами є одним з пріоритетних завдань, так само як боротьба з цим типом БПЛА.

Втрати України через дрони РФ

Й українська армія, і армія противника активно використовують на лінії фронту дрони-камікадзе для ураження особового складу й військової техніки. Зокрема, нещодавно у ЗСУ підтвердили застосування росіянами так званого "Изделие-53" - нової версії ударного "Ланцет".

За словами командира роти БПЛА "Ахіллес" Юрія Федоренка, ці БПЛА вишукують переважно українську артилерію.

Крім того, Росія продовжує завдавати ударів дронами і по території тилових міст. У ніч на середу, 1 листопада, Росія випустила по Україні кілька хвиль ударних безпілотників аж до західних регіонів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Ракети Taurus не змінять ситуацію на фронті: у Німеччині видали дивну заяву

Ракети Taurus не змінять ситуацію на фронті: у Німеччині видали дивну заяву

16:16 Політика
"Щільної" ППО в Україні немає ніде: у Повітряних силах розкрили критичну ситуацію

"Щільної" ППО в Україні немає ніде: у Повітряних силах розкрили критичну ситуацію

15:56 Україна
Комбриг наказав шикуватись і не прийшов: спливли нові деталі трагедії на Запоріжжі

Комбриг наказав шикуватись і не прийшов: спливли нові деталі трагедії на Запоріжжі

14:46 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:21

Lida Lee розповіла про романтику у відносинах з Даніелем Салемом

16:16

Ракети Taurus не змінять ситуацію на фронті: у Німеччині видали дивну заяву

16:15

Неймовірний лайфхак для господинь: ось для чого потрібна 4-та сторона терки

15:56

"Щільної" ППО в Україні немає ніде: у Повітряних силах розкрили критичну ситуацію

15:55

РФ готує потужні удари: генерал ЗСУ назвав терміни та ймовірні цілі атак ворога

Україна ризикує програти війну, потрібне своє виробництво зброї - КасьяновУкраїна ризикує програти війну, потрібне своє виробництво зброї - Касьянов
15:47

Аби звільнити голову Госпсуду Києва Босого з посади судді, ВККС може розглянути 8 декларацій доброчесності – ЗМІ

15:37

Росія змінила підхід до дронів-камікадзе на фронті і має успіх: OSINTери б'ють на сполох

15:32

Керівники ФГВФО Рудуха та Рекрут нанесли збитків державі у 2016-2019 р. на десятки млн грн – звіт Рахункової

15:31

"Корупція на всіх рівнях": у Зеленського відповіли на заяву ексглави Єврокомісії

Реклама
15:10

Феєрверки та петарди від сьогодні під забороною: що чекає на порушників

15:08

Будуть соковиті, як ніколи: як посмажити ідеальні відбивні - лайфхак від професійного кухаря

15:07

Катерина Кухар прокоментувала чутки про розставання з Олександром СтояновимВідео

14:59

Удар по Одесі: художка, фейки і стадо неляканих баранівПогляд

14:55

Деякі українці можуть отримати гроші від Червоного Хреста: де і хто саме

14:46

Комбриг наказав шикуватись і не прийшов: спливли нові деталі трагедії на Запоріжжі

14:26

Це загроза для всього фронту: в МВА пояснили цінність Авдіївського коксохіму

14:03

Місячний день 7 листопада 2023: Місяць обіцяє сприятливий період на роботі

13:51

Окупанти відбирають у Софії Ротару віллу в Криму -росЗМІ

13:44

"Вони очманілі": Фаріон зашкварилася нахабним "наїздом" на бійців з АзоваВідео

13:34

Розтрата на майже мільярд: СБУ повідомило про підозру ексзаступнику Резнікова

Реклама
13:10

Потрібно знайти привида за 15 секунд: весела оптична іллюзія для найуважніших

13:00

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Козі - покращення ситуації на роботі, Щуру - сильні емоції

12:46

Калібри, Іскандери, Кинджали: стало відомо, скільки ракет є в запасі у РФ

12:43

"Бої тривають 24 години на добу": військовий розповів про жорстку тактику окупантів під Бахмутом

12:42

Росіян "перемелюють" батальйонами разом з технікою: деталі гігантських втрат РФ

12:38

Засвітився з братом і фавориткою: Костянтин Меладзе публічно підтримав Тарасову

12:34

Як зробити, щоб не потіло дзеркало у ванній: 2 прості лайфхаки

11:43

Вогняна "бавовна" в Сєдовому: під удар могла потрапити база з вертольотами РФ

11:34

Трагедія на Запоріжжі: стало відомо про 19 загиблих бійців 128-ї бригади

11:22

Стаття Залужного для Economist: експерт порівняв головкома ЗСУ з Черчіллем

11:20

"Одна потужна заява змінить все": яка зустріч вирішить долю війни в Україні - прогнозВідео

11:10

"Життєві комедійні історії, в яких кожен впізнає себе": на ТЕТ прем’єра нового серіалу ВолонтериВідео

11:06

Мобілізацію продовжать ще на три місяці: Зеленський подав у Раду проект закону

11:06

"Україна впоралася з "домашнім завданням": експерт дав прогноз на вступ України до ЄС

10:50

Гості подумають, що нові: як відіпрати домашні капці

10:40

Дістане до Москви: в Україні почали виробляти далекобійний аналог Shahed

10:17

Цей сніданок з лавашем розметуть зі столу, а приготування займе лише 20 хвилин

10:13

Випустили рекордну кількість авіабомб за добу: РФ обстріляла Херсонщину

09:59

Експерт прокоментував слова Залужного про посилення мобілізації в Україні: як має виглядати цей процес

09:51

Удар по надновому МРК Аскольд РФ у Керчі: у ВСМУ розкрили нові деталі

Реклама
09:44

ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Херсонщини: в ISW розкрили деталі

09:20

Нічна атака РФ на Одесу: кількість постраждалих зросла до 8Фото

09:02

Гороскоп на завтра 7 листопада 2023: Козероги - стійте на своєму, Водоліям - економити

08:59

Росіяни за допомогою авіації хочуть оточити Авдіївку: ЗСУ тримають оборону та знищують окупантів

08:17

Потужний удар ЗСУ по Керчі: в ISW оцінили наслідки для окупантів

07:59

США направили атомну субмарину на Близький Схід

07:50

Капітуляція РФ і звільнення Криму: астролог розповів про наслідки отримання ATACMS УкраїноюВідео

07:30

Онікс, Іскандер-М і понад 10 "шахедів": вночі РФ атакувала три регіони УкраїниФото

06:56

Пошкоджено будинки, художній музей, є поранені: всі наслідки атаки РФ на ОдесуФотоВідео

06:55

Лише люди з гнучким мисленням побачать собаку серед овець за 7 секунд: надзвичайна ілюзія

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти