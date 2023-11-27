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"Звільнення Залужного": політолог назвав найбільші загрози для України

Юлія Закрепа
27 листопада 2023, 13:10оновлено 27 листопада, 14:48
Звільнення Залужного автоматично зробить його центром концентрації і об’єднання для всіх, хто не тільки не задоволений діями нинішньої влади.
'Звільнення Залужного': політолог назвав найбільші загрози для України
Чим загрожує Україні звільнення Залужного / колаж: Главред, фото: ОПУ, УНІАН

Відомий український політолог Володимир Фесенко вважає, що ймовірна відставка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного спровокує розкол у суспільстві України, а також негативно вплине у ставленні до України з боку міжнародних партнерів.

"Найбільша загроза - різке посилення політичних протирічь і в Збройних Силах і в українському суспільстві. Зараз абсолютна більшість українців підтримує одночасно і Зеленського і Залужного. Звільнення Залужного спровокує емоційний дисонанс для багатьох громадян України. Когось будуть звинувачувати, когось виправдовувати, важко буде підтримувати одночасно обох. Навряд це позитивно вплине на нашу згуртованість у боротьбі із зовнішнім ворогом. І це я ще дуже м’яко формулюю", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Окрім того, на думку Фесенка, через можливу відставку виникнуть також суто політичні ризики вже для президента Володимира Зеленського.

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"Звільнення Залужного автоматично зробить його центром концентрації і об’єднання для всіх, хто не тільки не задоволений діями нинішньої влади, а буде незадоволений і звільненням Залужного. І таких буде чимало. І сам Залужний, який зараз сконцентрований на військових справах, може в разі свого звільнення проявити себе і в політичній сфері. І багато хто буде його до цього закликати. Якщо Залужний розпочне свою власну політичну діяльність і почне формувати політичну команду, тоді у президента Зеленського з’явиться потужний конкурент, якого на сьогодні не має", - пояснив він.

Ще одним наслідком звільнення Залужного із посади головнокомандувача, за припущеннями політолога, може стати "суттєва зміна у ставленні багатьох українців, особливо політично активної частини суспільства, до можливості виборів у нинішніх воєнних умовах".

Політолог назвав заяву Безуглої "провокаційною". На його думку, подібними заявами нардепка "наробила багато шкоди президентській команді".

Нагадаємо, що нардепка Безугла запропонувала звільнити Залужного й викликала скандал в мережі. Тезу про нібито розкол між Зеленським та Залужним поширювали російські пропагандисти.

Подоляк зробив заяву щодо "конфлікту" Зеленського та Залужного. В Україні існує своя вертикаль влади, тому так званий конфлікт Зеленського і Залужного виглядає "дивною конструкцією", вважає він.

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війна в Україні Валерій Залужний
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