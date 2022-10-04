Обривають "гарячу лінію": російські окупанти масово здаються в полон - розвідка

Російські окупанти хочуть масово здатися в полон / Колаж фото Reuters , comments.ua

Після того як українські військові пішли в потужний контрнаступ по всій лінії фронту, російські окупанти почали масово здаватися в полон. Вони обривають "гарячі лінії" проекту "Хочу жити". Про це заявив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

Лише за останні тижні в Україну звернулися понад 2 тис.осіб, охочих дізнатися подробиці про те, як можна здатися в полон.

"Почали дзвонити вже не просто солдати, які знаходяться на території України в рамках окупаційної армії, а й ті, яких або тільки зібралися, яких тільки мобілізували і вони ще на території Росії знаходяться, або їх родичі, або люди, які підозрюють, що можуть бути мобілізовані. Вони про всяк випадок уточнюють інформацію. Активно звертаються жителі окупованого Криму, там багато людей з українськими паспортами", - сказав Андрій Юсов.

Він підкреслив, що російські солдати, які хочуть здатися в полон, можуть бути спокійні. Українська сторона гарантує, що їх буде де поселити, чим нагодувати і у що одягнути.

Росіяни намагаються уникнути мобілізації

У російському Урюпинську Волгоградської області підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.

У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "Я не хочу на війну".

Ще один росіянин так хотів уникнути мобілізації, що зважився на ризикований вчинок – переплив на SUP-дошці гирло річки Нарва і дістався до території Естонії. Але там втікачеві були не раді - його ловили з собачим патрулем і великою кількістю правоохоронців, і потім повернули в РФ.

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