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Оновлення даних у ТЦК: що в українців перевіряють насамперед

Дмитро Відоменко
11 липня 2024, 11:13
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У Полтавському ТЦК і СП пояснили, яку інформацію насамперед перевіряють співробітники в рамках процесу з оновлення даних військовозобов'язаних.
Військкомат, мобілізація
Які дані перевіряє ТЦК під час оновлення даних? / колаж Главред, фото УНІАН і Генштаб

Підчас оновлення військово-облікових даних у ТЦК (у просторіччі - військкомати) перевіряють особисту інформацію військовозобов'язаних відразу за 37 пунктами. Про це заявив спікер Полтавського ТЦК і СП майор Роман Істомін, повідомляє портал "Телеграф".

Згідно з новим законом про мобілізацію всі військовозобов'язані повинні до 16 липня 2024 року оновити свої військово-облікові дані. Зобов'язані ТЦК перевірятимуть адреси реєстрації, особисті дані, склад сім'ї, спеціальність, освіту та іншу інформацію.

"Законом України "Про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів" визначено 37 пунктів, за якими проводиться ідентифікація військовозобов'язаних. І не всі з цих пунктів відображені у військово-обліковому документі", - сказав Істомін.

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Офіцер звернув увагу, що в поняття "військово-обліковий документ" входить не тільки військовий квиток. Під це визначення підпадає і посвідчення про приписку до призовної дільниці, і посвідчення офіцера запасу, і тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше юрист пояснив, з якими документами потрібно йти в ТЦК для оновлення даних. Військовозобов'язані до 16 липня зобов'язані оновити свої персональні дані. Адвокат детально розповів, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації. Уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані через додаток "Резерв+", каже Дмитро Лазуткін. Відомо, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є один мільйон і 100 тисяч військовозобов'язаних, які придатні до призову.

Оновлення даних у ТЦК: що в українців перевіряють насамперед

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мобілізація війна Росії та України ТЦК та СП
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