Е-квиток для військових буде, але, найімовірніше, не у "Дії": коментар Федорова

Повісток у "Дії" теж не буде, наголосив міністр.

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Федоров прокоментував очікувану в Україні появу е-кабінета призовника / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Уряд працює над впровадження електронного квитка для військових, однак він, найімовірніше, буде не у додатку "Дія", зауважив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтервʼю Forbes.

Він сказав, що "це питання поки що опрацьовується. Буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину в цьому напрямку".

"Зараз разом з МОУ працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в "Дії". У "Дії" також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони", - пояснив Федоров. відео дня

Міністр наголосив, що повісток у "Дії" не буде теж.

Електронний кабінет - не для повісток

Наразі ВР працює над електронним кабінетом військовозобовʼязаних. Як зауважував член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, за допомогою електронного кабінету військовозобов'язаним легше буде доводити ТЦК наявність відстрочки чи бронювання.

Також, за його словами, е-кабінет спрощуватиме процес доведення різноманітних винятків, таких як наявність неповнолітніх дітей або статус опікунства.

7 лютого Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. Однак з текстом законодавчої ініціативи ще працюватимуть, пообіцяв керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Учора проголосували в першому читанні законопроєкт №10449 про військову службу, мобілізацію та облік. Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання", - зазначив він.

У вівторок, 30 січня, Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. У ній, зокрема, йшлося про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів й нову систему видачі повісток через електронний кабінет військовозобовʼязаних. Це оновлений варіант законопроекту про мобілізацію. Попередній - після численної критики - був повернений Кабміну для доопрацювання пропозицій.

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