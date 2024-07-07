Мобілізація в Україні: у Міноборони озвучили, скільки людей оновили дані

За словами офіцерів Міноборони, станом на 7 липня 2024 року кількість оновлень даних сягнула майже 3,2 млн осіб.

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У Міноборони озвучили, скільки людей оновили дані / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com, dev.ua

З 1 по 7 липня 2024 року облікові дані через мобільний застосунок Резерв+, у ТЦК та СП або через ЦНАП оновили ще 569 397 військовозобов'язаних громадян. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

За словами офіцерів, станом на 7 липня 2024 року кількість оновлень даних сягнула майже 3,2 млн осіб.

Оновити дані можна:

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звернувшись до найближчого ТЦК і СП або ЦНАПу;

завантаживши застосунок Резерв+ або в App Store, або Google Play і авторизувавшись за допомогою Bank ID.

Також у Міноборони нагадали, що з 19 червня 2024 року в застосунку також доступний QR-код, який після оновлення даних згенерує автоматично всю інформацію про військовозобов'язаного і має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше юрист пояснив, з якими документами потрібно йти в ТЦК для оновлення даних. Військовозобов'язані до 16 липня зобов'язані оновити свої персональні дані. Адвокат детально розповів, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації. Уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані через додаток "Резерв+", каже Дмитро Лазуткін. Відомо, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є один мільйон і 100 тисяч військовозобов'язаних, які придатні до призову.

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