УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Паперовий військовий квиток не знадобиться: в Міноборони розкрили нові функції Резерв+

Руслана Заклінська
20 травня 2024, 14:28
21
Військовозобов'язані оновили дані у "Резерв+" у понад 80 разів більше, ніж у ЦНАПах, заявив Дмитро Лозуткін.
Паперовий військовий квиток не знадобиться: в Міноборони розкрили нові функції Резерв+
У "Резерв+" вже влітку буде електронний військовий квиток / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com, dev.ua

Повноцінна версія застосунку "Резерв+" буде доступна вже влітку. Тоді ж у додатку з'явиться електронний військовий квиток. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Повноцінна версія ("Резерв+", - ред.) буде в червні, де можна буде отримати електронний відповідник паперового військово-облікового документу і штрих-код також. Процес іде, всі моменти які пов'язані з неточністю вирішуються", - розповів речник.

Лазуткін також також пояснив, що електронний військовий квиток можна буде пред'являти правоохоронцям у разі вимоги.

відео дня

"Зважаючи на те, що військово-облікові документи мають носити всі військовозобов'язані починаючи з 18 травня і оновити дані мають всі протягом 60 днів за цей час з'явиться електронний документ у "Резерві+", який можна буде показати представникам поліції, ТЦК або прикордонної служби у разі вимоги", - додав він.

За словами речника Міноборони, станом на сьогодні застосунок "Резерв+" завантажили щонайменше 620 тисяч разів. Лазуткін зазначив, що багато людей стоять у чергах через перевантаження системи у перший день роботи.

"У "Резерв+" найбільше людей оновили, у понад 80 разів більше, ніж у ЦНАПах, а щодо ТЦК немає статистики остаточної, оскільки процес триває... Наразі технічні моменти всі виправлено. За кордоном також вже можна через "Резерв+" уточнити свої дані практично у всіх країнах світу", - наголосив Лазуткін.

Хто такий Дмитро Лазуткін?

Дмитро Лазуткін (18 листопада 1978, Київ) — український поет, журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024). З 2023 року проходить військову службу у складі 47 ОМБр "Маґура" ЗС України. З 10 квітня 2024 є речником Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Додаток "Резерв+" - нововведення від Міноборони

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності з 18 травня. Відповідно до нього, всі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК та СП, ЦНАПах або в електронному кабінеті протягом 60 днів.

17 травня Міноборони запустило мобільний додаток "Резерв+", у якому міститиметься QR-код для військовозобов'язаних. З 18 травня по 16 липня чоловіки віком 18-60 років можуть оновити свої дані через цей застосунок.

Крім цього, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, що "Резерв+" не буде використовуватися для надсилання повісток військовозобов'язаним. На електронну пошту їх також не надсилатимуть, оскільки законодавство не передбачає оповіщення громадян через електронну повістку.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні Міноборони України ТЦК та СП
Реклама

Головне за день

ЗСУ контролюють 60% Вовчанська: в ОВА розкрили важку ситуацію на Харківщині

ЗСУ контролюють 60% Вовчанська: в ОВА розкрили важку ситуацію на Харківщині

13:17 Україна
"Від села нічого не залишилось": Плетенчук сказав, чи втратили ЗСУ позиції у Роботиному

"Від села нічого не залишилось": Плетенчук сказав, чи втратили ЗСУ позиції у Роботиному

12:04 Україна
Жданов назвав найкращий та найгірший сценарії завершення війни в Україні

Жданов назвав найкращий та найгірший сценарії завершення війни в Україні

11:35 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Загроза ядерного апокаліпсиса : з'явився несподіваний сценарій ракетного удару РФ 8254

Загроза "ядерного апокаліпсиса": з'явився несподіваний сценарій ракетного удару РФ

Можуть злетіти десятки бомбардувальників: РФ готує масований удар – соцмережі 7257

Можуть злетіти десятки бомбардувальників: РФ готує масований удар – соцмережі

Механік розкрив, які три речі необхідно перевірити під час купівлі автомобіля 4745

Механік розкрив, які три речі необхідно перевірити під час купівлі автомобіля

Jerry Heil вразила своїм образом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 4349

Jerry Heil вразила своїм образом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Останні новини

14:28

Паперовий військовий квиток не знадобиться: в Міноборони розкрили нові функції Резерв+

14:23

Слабкість до мільйонерів: що відомо про нового бойфренда онуки Софії Ротару

14:16

ЗСУ отримали від США ракети ATACMS і можуть бити по Кримському мосту - Forbes

14:13

"Попереду важке літо": військовий розповів, чи зможе Росія взяти Харків

13:46

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 травня: Ракам - проблеми з грошима, Левам - романтика

РФ та Китай взяли курс на заморозку війни: Максим Розумний - про підсумки зустрічі Путіна і СіРФ та Китай взяли курс на заморозку війни: Максим Розумний - про підсумки зустрічі Путіна і Сі
13:17

ЗСУ контролюють 60% Вовчанська: в ОВА розкрили важку ситуацію на Харківщині

13:07

Чи потрібен військовий квиток для отримання посвідчення водія: відповідь МВС

13:04

Сльози щастя: дружина Нікіти Преснякова показала гендер-паті та дізналася стать дитини

13:01

Церковне свято 21 травня: що заборонено робити у день святої цариці Олени

Реклама
12:59

Експерт пояснив, чи ризикне Китай воювати своєю армією на боці Путіна

12:43

Президент Ірану потрапив на фото за кілька миттєвостей до авіакатастрофиВідео

12:20

Тариф на газ в Україні: чи доведеться українцям розщедрюватися на кубометри в червні

12:18

"Сіра зона" в Харкові: експерт розповів, на скільки кілометрів прорвався ворог

12:09

Вихід ЗСУ на кордони 1991 року: Жданов пояснив, чи реально це

12:04

"Від села нічого не залишилось": Плетенчук сказав, чи втратили ЗСУ позиції у Роботиному

11:59

VODA UA розпочала співпрацю з Superhumans

11:54

З путіністами йому по кайфу: відомий український співак розважав росіян у Німеччині

11:50

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: хто буде економити

11:38

Нові правила онлайн-торгівлі ліками в Україні: безпека та інтереси споживачів на першому місці

11:35

Жданов назвав найкращий та найгірший сценарії завершення війни в Україні

Реклама
11:28

Проти кого збірна України зіграє на Євро-2024: календар матчівВідео

11:23

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: Овни зможуть усе, Ракам - проблеми

10:59

Таких більше немає: Плетенчук розповів про серйозну втрату ворога в Криму

10:58

Китайський гороскоп на завтра 21 травня: Тигри - врятують близьку людину, Свиням - важкий день

10:51

В Луганську прогриміли потужні вибухи: "прилетіло" по базі окупантівВідео

10:40

Посол України пояснила, чому США повинні дозволити бити своєю зброєю по РФ

10:20

Гороскоп Таро на червень 2024: Козерогам - тиск, Водоліям - свято, Рибам - зміниВідео

10:16

"Страхи не мають підстав": Каллас зробила гучну заяву про війська НАТО в Україні

10:01

Тарифи на комуналку: чи буде підвищення цін на світло влітку-2024

09:14

"Я щаслива": Наталя Могилевська показалася в обіймах відомого українського співака

09:08

Гороскоп на завтра 21 травня: Тельцям - проблеми на фоні стресу, Скорпіонам - ризик

09:05

Був таємний план: ЗСУ заздалегідь перекинули на Харківщину, щоб відбити наступ РФ - ЗМІ

08:45

Як РФ заміщує населення окупованих територійПогляд

08:18

РФ хоче взяти Харків під вогневий контроль: в ISW розкрили деталі наступу на Харківщині

08:07

Jerry Heil вразила своїм образом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

07:56

Окупанти просунулися в районах 10 населених пунктів - DeepState

07:19

Офіційно: президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі

06:55

"Жодних ознак життя немає": рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану - ЗМІВідео

06:39

Як адміністрація Байдена намагається обмежити Китай без ескалації?Погляд

06:10

Лукашенко хоче всидіти на двох стільцях: чи готова РФ до нового наступу на КиївПогляд

Реклама
05:55

Україна незабаром знищить "гордість Путіна": майор ЗСУ зробив прогноз про Кримський містВідео

04:10

Сердючка переспівала Teresa & Maria та звернулася до Alyona Alyona з Jerry Heil

03:30

"Закінчить в труні": Гетьман описав майбутнє ПутінаВідео

01:30

Загроза "ядерного апокаліпсиса": з'явився несподіваний сценарій ракетного удару РФВідео

19 травня, неділя
23:41

Удари по РФ зброєю США: ЗМІ дізналися, як Україна тисне на Штати

23:37

Сценарій введення західних військ в Україну: ексшеф Пентагону натякнув на терміни

22:39

На кордоні не було фортифікацій: майор прокоментував прорив РФ на ХарківщиніВідео

22:05

"Битва за Харківщину не стане вирішальною": генерал США зробив заяву

21:40

Можуть злетіти десятки бомбардувальників: РФ готує масований удар – соцмережі

20:46

Україна досягає успіхів щодо Криму: Ходжес розкрив хльосткі маневри ЗСУ

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти