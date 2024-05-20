Паперовий військовий квиток не знадобиться: в Міноборони розкрили нові функції Резерв+

Військовозобов'язані оновили дані у "Резерв+" у понад 80 разів більше, ніж у ЦНАПах, заявив Дмитро Лозуткін.

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У "Резерв+" вже влітку буде електронний військовий квиток / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com, dev.ua

Повноцінна версія застосунку "Резерв+" буде доступна вже влітку. Тоді ж у додатку з'явиться електронний військовий квиток. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Повноцінна версія ("Резерв+", - ред.) буде в червні, де можна буде отримати електронний відповідник паперового військово-облікового документу і штрих-код також. Процес іде, всі моменти які пов'язані з неточністю вирішуються", - розповів речник.

Лазуткін також також пояснив, що електронний військовий квиток можна буде пред'являти правоохоронцям у разі вимоги.

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"Зважаючи на те, що військово-облікові документи мають носити всі військовозобов'язані починаючи з 18 травня і оновити дані мають всі протягом 60 днів за цей час з'явиться електронний документ у "Резерві+", який можна буде показати представникам поліції, ТЦК або прикордонної служби у разі вимоги", - додав він.

За словами речника Міноборони, станом на сьогодні застосунок "Резерв+" завантажили щонайменше 620 тисяч разів. Лазуткін зазначив, що багато людей стоять у чергах через перевантаження системи у перший день роботи.

"У "Резерв+" найбільше людей оновили, у понад 80 разів більше, ніж у ЦНАПах, а щодо ТЦК немає статистики остаточної, оскільки процес триває... Наразі технічні моменти всі виправлено. За кордоном також вже можна через "Резерв+" уточнити свої дані практично у всіх країнах світу", - наголосив Лазуткін.

Хто такий Дмитро Лазуткін? Дмитро Лазуткін (18 листопада 1978, Київ) — український поет, журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024). З 2023 року проходить військову службу у складі 47 ОМБр "Маґура" ЗС України. З 10 квітня 2024 є речником Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Додаток "Резерв+" - нововведення від Міноборони

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності з 18 травня. Відповідно до нього, всі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК та СП, ЦНАПах або в електронному кабінеті протягом 60 днів.

17 травня Міноборони запустило мобільний додаток "Резерв+", у якому міститиметься QR-код для військовозобов'язаних. З 18 травня по 16 липня чоловіки віком 18-60 років можуть оновити свої дані через цей застосунок.

Крім цього, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, що "Резерв+" не буде використовуватися для надсилання повісток військовозобов'язаним. На електронну пошту їх також не надсилатимуть, оскільки законодавство не передбачає оповіщення громадян через електронну повістку.

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