Чи потрібен військовий квиток для отримання посвідчення водія: відповідь МВС

Для отримання послуг, необхідно здійснити попередній запис: онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

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Пакет документів для отримання посвідчення водія / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

З 18 травня 2024 року набрав чинності закон про мобілізацію, проте, сервісні центри МВС надаватимуть послуги у звичному режимі. Тобто пакет документів залишається незмінним, повідомили в прес-службі МВС.

"Під час звернення до сервісних центрів МВС чоловіки призовного віку отримуватимуть послуги без пред’явлення військово-облікового документа", - йдеться в повідомленні.

Там також відповіли на питання, які документи необхідні для обміну посвідчення водія.

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"При зверненні до сервісного центру МВС для обміну посвідчення водія необхідно подати пакет документів: паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), наявне посвідчення водія", - зазначається в МВС.

В той же час, під час здійснення перереєстрації транспортного засобу або оформлення договору купівлі-продажу, до сервісного центру МВС подаються документи:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність на іншу особу (за потреби).

Нагадаємо, для отримання послуг, необхідно здійснити попередній запис: онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС. Оформлення договору купівлі-продажу також доступно онлайн у застосунку "Дія". Обмін посвідчення водія – у Кабінеті водія та в "Дії".

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Мобілізація в Україні - що відомо?

Раніше повідомлялось, що мобілізація військовозобов'язаних громадян із 25-річного віку дасть змогу залучити до лав Сили оборони України близько 100 тисяч нових бійців.

Верховна Рада прийняла законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію деяких категорій засуджених. Відповідний закон вже підписав президент Володимир Зеленський.

В Україні можуть мобілізувати кожного десятого чоловіка відповідного віку, заявив колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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