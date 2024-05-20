Чи потрібен військовий квиток для отримання посвідчення водія: відповідь МВС

З 18 травня 2024 року набрав чинності закон про мобілізацію, проте, сервісні центри МВС надаватимуть послуги у звичному режимі. Тобто пакет документів залишається незмінним, повідомили в прес-службі МВС.
"Під час звернення до сервісних центрів МВС чоловіки призовного віку отримуватимуть послуги без пред’явлення військово-облікового документа", - йдеться в повідомленні.
Там також відповіли на питання, які документи необхідні для обміну посвідчення водія.
"При зверненні до сервісного центру МВС для обміну посвідчення водія необхідно подати пакет документів: паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), наявне посвідчення водія", - зазначається в МВС.
В той же час, під час здійснення перереєстрації транспортного засобу або оформлення договору купівлі-продажу, до сервісного центру МВС подаються документи:
- паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- довіреність на іншу особу (за потреби).
Нагадаємо, для отримання послуг, необхідно здійснити попередній запис: онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС. Оформлення договору купівлі-продажу також доступно онлайн у застосунку "Дія". Обмін посвідчення водія – у Кабінеті водія та в "Дії".
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.
Мобілізація в Україні - що відомо?
Раніше повідомлялось, що мобілізація військовозобов'язаних громадян із 25-річного віку дасть змогу залучити до лав Сили оборони України близько 100 тисяч нових бійців.
Верховна Рада прийняла законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію деяких категорій засуджених. Відповідний закон вже підписав президент Володимир Зеленський.
В Україні можуть мобілізувати кожного десятого чоловіка відповідного віку, заявив колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
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