Обіймаються і плачуть: військові вперше побачили і почули рідних після полону

30 грудня Україна повернула з російського полону 189 захисників.

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Українські захисники повернулися з російського полону / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, СБУ

Між Україною та РФ 30 грудня відбувся один із найбільших обмінів полоненими. Додому вдалося повернути 189 наших захисників. У Мережі розлетілися чутливі відео з моментом повернення українських військових на рідну землю.

На кадрах видно, як наші бійці радіють такому довгоочікуваному поверненню, адже більшість із них перебували в полоні понад два роки. Вони міцно обіймають українські прапори та ледь стримують емоції, читаючи листівки зі словами про те, як уся Україна чекала на повернення.

Дивіться відео з поверненнями українських захисників із російського полону:

Українські захисники повернулися з російського полону / фото: скріншот

відео дня

Згодом українські військові мали змогу вперше поговорити телефоном зі своїми рідними. Декому пощастило побачити та обійняти їх особисто.

Майже ніхто не міг стримати емоції. Це були сльози щастя та радості, адже нарешті близькі змогли обійняти захисників, на яких так давно чекали.

Дивіться відео з поверненням українських захисників із російського полону:

Українські захисники повернулися з російського полону / фото: скріншот

Обмін полоненими 30 грудня - головні новини

30 грудня 2024 року між Україною та РФ відбувся один із найбільших обмінів полоненими. Додому вдалося повернути 189 осіб, двоє з яких - цивільні.

Серед звільнених захисників є бійці Нацгвардії, Державної прикордонної служби, ЗСУ, ТрО та Військово-Морських сил ЗСУ. Повернути додому вдалося захисників "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, з різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери.

Під час 11-го обміну вдалося повернути:

87 - військовослужбовці ЗСУ (з яких 17 - бійці ТрО),

43 - нацгвардійці,

33 - прикордонники,

24 - бійці ВМС.

Звільнити вдалося 173 рядових і сержантів, а також 14 офіцерів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути з російського полону 3956 українців.

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