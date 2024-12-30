Великий обмін полоненими: додому повернулися українські військові

Між Україною та РФ відбувся обмін полоненими 189 на 189.

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В Україну повернулись 189 військових / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Це сталося у понеділок, 30 грудня. Додому вдалося повернути 189 українських військовослужбовців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому", - написав Зеленський.

Серед військових, яких вдалося повернути, є захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Додому повернулися нацгвардійці, прикордонники, бійці тероборони, воїни Військово-Морських та Збройних сил України. Також з полону звільнили двох цивільних, яких забрали російські окупанти з Маріуполя.

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"Ми працюємо, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну. Це наша мета. Ми нікого не забуваємо. Дякую команді, яка робить усе, щоб наші люди поверталися. Дякую всім партнерам, зокрема ОАЕ, хто допомагає нам у цьому", - додав президент.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець зазначив, що загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути з російського полону 3956 українців.

"Напередодні Нового року, Україна зустрічає своїх Захисників, які пройшли через випробування російського полону, а нині — дихають на повні груди на рідній землі. Це не просто повернення — це справжній тріумф людської волі, незламного духу та сили нашої нації! З перших секунд на рідній землі їх оточує лагідний дух свободи, який розвіває прапори на плечах. А з мобільних телефонів чути голоси близьких, які чекали їх кожного дня ... Україна — сильна своїми людьми, і сьогодні ми святкуємо кожне повернення додому, як ще один крок до спільної мети.

Дивіться відео про повернення українських військових з російського полону:

В Україну повернулись 189 військових / фото: скріншот

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), це один із найбільших обмінів, проведених з моменту повномасштабного вторгнення.

В ході 11-го обміну вдалося повернути:

87 - військовослужбовці ЗСУ (з яких 17 - бійці ТрО),

43 - нацгвардійці,

33 - прикордонники,

24 - бійці ВМС.

Звільнити вдалося 173 рядових та сержантів, а також 14 офіцерів.

"Крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також ми повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині", - йдеться у повідомленні.

Багато звільнених українців перебували у російському полоні понад два з половиною роки. Вони мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм та важкі поранення.

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Як писав Главред, російські окупанти, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курському напрямку.

Пізніше Донецька обласна прокуратура повідомила, що армія РФ розстріляла п’ятьох полонених військових ЗСУ поблизу Вугледара. За даними слідства, 2 жовтня російські загарбники здійснили штурм позицій ЗСУ в околицях Вугледара. Під час штурму вони взяли в полон п’ятьох беззбройних українських захисників.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що в російському полоні перебувають щонайменше шість українських мерів і голів громад.

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