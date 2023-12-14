'Перспектив немає': росіяни не можуть захопити Авдіївку - Маломуж

Росія не може взяти Авдіївку та Куп'янськ, оскільки у неї немає достатньо сил та засобів для цього.

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Перспектив захопити Авдіївку у окупантів немає / Колаж: Главред, фото: Генеральний штаб ЗСУ, Командування об'єднаних сил ЗС України

Росії не вдалося максимально використати свої можливості для просування на Авдіївському та Куп'янському напрямках. У окупантів недостатній тип ресурсів. Про це розповів генерал армії України Микола Маломуж в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росія не змогла залучити всі можливості, щоб просунутися на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Тип ресурсів у них недостатній. Ворог намагався підтягнути спецпідрозділи, але вони не змогли виконати завдання щодо захоплення Авдіївки, навіть кинувши в десятки разів більше сил й військ. Наразі завдання Путіна не виконане, перспектив захопити Авдіївку у ворога немає", - сказав Маломуж.

За словами генерала, наразі ворог діє у районі Степового та намагається продовжити наступ у промисловій зоні, спрямовуючи зусилля на Авдіївський коксохім. Проте Збройнім силам України вдалося відстояти території, здійснюючи бокові атаки та флангові удари, що суттєво ослабило наступальний потенціал противника.

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"ЗСУ відвоювали терикон, провівши ряд бокових атак і флангових ударів, що потужно послабило ворожий наступальний потенціал. Ряд наших командирів зазначили, що Сили оборони зупинили противника. Величезні втрати росіян біля Авдіївки потужно діють на їхній моральний дух і зупиняють ворога", - наголосив Маломуж.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку окупанти активно використовують техніку. За словами глави Авдіївської ВА, ЗСУ готувалися до цього і, незважаючи на те, що окупанти йдуть на штурм по всій лінії фронту, лінія оборони тримається.

Також росіяни намагаються захопити Авдіївку, ведучи наступ з кількох напрямків. Голова Авдіївської міської військової адміністрації зазначив, що у штурмі використовується як піхота, так і техніка.

Як повідомляв Главред, звіт Інституту вивчення війни вказує на незначне просування росіян на південний схід від Степового. ЗСУ відбили понад 50 атак російських військ в різних напрямках від Новокалинового до Північного.

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