Пірнув у туалет: на Закарпатті прикордонники взяли в поїзді ухильника, який намагався втекти до Словаччини

На Закарпатті прикордонники взяли в поїзді ухильника, який намагався втекти до Словаччини / скріншот з відео / ДПСУ

Співробітники української прикордонної служби, проводячи чергову перевірку міжнародного пасажирського поїзда сполученням "Чоп - Чьєрна-над-Тісоу" виявили військовозобов'язаного чоловіка, який намагався вчинити втечу до Словаччини. Про це в нинішню середу, 15 червня, повідомили представники пресслужби ДПСУ.

"Виявилося, що порушник потайки проник в один з вагонів. Якраз в той момент, поки склад був на майданчику відстою залізничної станції. Чоловік розраховував уникнути прикордонного контролю і виїхати за межі України, щоб уникнути мобілізації. Далі-ухильника притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону", — кажуть прикордонники.

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Нагадаємо, раніше в Чернівецькій області на кордоні з Румунією прикордонники затримали групу контрабандистів, які очікували партію сигарет для доставки на територію Румунії.

"Враховуючи гарний фізичний стан порушників, їхню любов до камуфльованого одягу, правоохоронці повідомили про них військкомат. За наявною інформацією, всі порушники кордону, крім 17 - річного юнака, вже проходять медичний огляд для призову за мобілізацією", - розповіли прикордонники.

До того, на кордоні з Молдовою в пункті пропуску Росошани чоловік призовного віку заліз у бебі-бокс, щоб у коробці виїхати з України за кордон. Але не досяг успіху і його виявили прикордонники.

"Перевіривши їхні документи, прикордонники оглянули ще й багажник авто, де виявили в бейбі-боксі чоловіка 1985 року народження. Як з'ясувалося, таким чином дружина намагалася перевезти по той бік кордону батька своїх дітей", - розповіли прикордонники.

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