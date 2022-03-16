Сховався між памперсами: чоловік хотів втекти з України в "пакеті малюка"

Чоловік хотів втекти з України / МВС

Чоловік призовного віку заліз у бебі-бокс, щоб у коробці виїхати з України за кордон, але його виявили прикордонники.

Повідомляється, що інцидент стався на кордоні з Молдовою. Саме там, у пункті пропуску Росошани, прикордонники Чернівецького загону звернули увагу на автомобіль Renault, в якому їхала жінка з двома своїми дітьми.

"Перевіривши їхні документи, прикордонники оглянули ще й багажник авто, де виявили в бейбі-боксі чоловіка 1985 року народження. Як з'ясувалося, таким чином дружина намагалася перевезти по той бік кордону батька своїх дітей", - розповіли прикордонники.

Прикордонники не пропустили "пасажира", так як на період воєнного стану виїзд чоловіків у віці від 18 до 60 років заборонений.

Тому замість "евакуації" в Європу чоловік, а також його дружина, отримають адміністративне покарання.

Нагадаємо, в середу, 9 березня, нижня палата польського парламенту проголосувала за закон про підтримку біженців з України, які покинули країну через повномасштабне вторгнення Росії.

Особам та організаціям, які нададуть біженцям з України житло та харчування, виплачуватиметься допомога з розрахунку приблизно 1,2 тис. злотих на місяць (близько 8,5 тис. грн). Допомога буде виплачуватися не довше 60 днів. Крім цього, біженцям виплатять одноразову допомогу - по 300 злотих (2,1 тис.грн) на одну людину.

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