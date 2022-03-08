Сина та онука Софії Ротару затримали разом з іншими ухилянтами на кордоні України - ЗМІ

Руслан і Анатолій Євдокименко намагалися перетнути кордон з Молдовою на човні. Всього в групі було вісім чоловіків призовного віку та поводир.
У понеділок, 7 березня, на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримали вісім українців призовного віку. У супроводі поводиря - громадянина Молдови - чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон України на човні.
Як повідомляє Українська правда в Twitter, серед затриманих виявилися Руслан і Анатолій Євдокименки – син і онук співачки Софії Ротару.
За ухилення від призову за мобілізацією згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу загрожує позбавлення волі на термін від двох до п'яти років. А за незаконний перетин кордонів України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до трьох років.
У разі повторного вчинення тих самих дій або вчинення їх у групі – від трьох до п'яти років.
Українці під проводом громадянина Молдови намагались втекти з країни на човні. Серед них - син і онук співачки Софії Ротару. pic.twitter.com/dKSfMcii3T- Українська правда ✌ ️ (@ukrpravda_news) March 8, 2022Реклама
Як повідомляв Главред, скрипалька з Харкова Віра Литовченко перетворила укриття, в якому мешканці будинку ховаються від російських бомбардувань, на імпровізовану сцену. Тут вона грає на скрипці, намагаючись своєю музикою перекрити оглушливий гуркіт бомб.
Тим часом українська співачка Наталя Могилевська знаходиться в Києві під час війни в Україні. Вона розповіла, що замість сольних концертів на сценах через бойові дії змушена співати в метро, де ховається під час повітряної тривоги.
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