Сина та онука Софії Ротару затримали разом з іншими ухилянтами на кордоні України - ЗМІ

Онук Софії Ротару / скріншот відео

У понеділок, 7 березня, на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримали вісім українців призовного віку. У супроводі поводиря - громадянина Молдови - чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон України на човні.

Як повідомляє Українська правда в Twitter, серед затриманих виявилися Руслан і Анатолій Євдокименки – син і онук співачки Софії Ротару.

За ухилення від призову за мобілізацією згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу загрожує позбавлення волі на термін від двох до п'яти років. А за незаконний перетин кордонів України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до трьох років.

У разі повторного вчинення тих самих дій або вчинення їх у групі – від трьох до п'яти років.

Українці під проводом громадянина Молдови намагались втекти з країни на човні. Серед них - син і онук співачки Софії Ротару. pic.twitter.com/dKSfMcii3T Реклама March 8, 2022

Як повідомляв Главред, скрипалька з Харкова Віра Литовченко перетворила укриття, в якому мешканці будинку ховаються від російських бомбардувань, на імпровізовану сцену. Тут вона грає на скрипці, намагаючись своєю музикою перекрити оглушливий гуркіт бомб.

Тим часом українська співачка Наталя Могилевська знаходиться в Києві під час війни в Україні. Вона розповіла, що замість сольних концертів на сценах через бойові дії змушена співати в метро, де ховається під час повітряної тривоги.

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