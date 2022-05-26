Загроза атаки з півночі і захоплення Києва: у Міноборони оцінили ризики ще одного удару Росії

Загроза Києву з боку військ Росії буде завжди - Маляр / Колаж Reuters

На Чернігівському напрямку фіксується передислокація військових підрозділів Росії, однак ознак створення ударного угруповання наразі немає. За будь-якої зручної можливості окупанти можуть знову спробувати захопити Київ, щоб змінити хід війни проти України. Загроза столиці буде завжди, тому що реалізація такого плану означає найшвидшу можливість взяти всю країну. Про це заявили в Міністерстві оборони.

Під час брифінгу Міноборони у четвер, 26 травня, представники відомства розповіли про те, що на чернігівському напрямку спостерігаються переміщення військ РФ, проте ознак, що вказують на створення бойового угруповання, наразі немає.

читайте такожРФ готується до затяжної війни і шукає нові точки для ракетних ударів - Міноборони"Щодо угруповання противника на Чернігівському напрямку. Наразі спостерігаються деякі переміщення підрозділів, але ознак створення ударного угруповання противника не виявлено", - сказав представник ЗСУ.

Однак, як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Росія, якщо буде відповідний для цього момент, знову спробує захопити Київ, щоб змінити хід війни проти України. Загроза окупації столиці буде присутня завжди.

"Щодо загрози Києву. Ми повинні усвідомлювати, що загроза Києву буде завжди, тому що знищити Київ і українську владу - це найшвидший час завоювати Україну. Тому ми повинні усвідомити, що ця загроза буде завжди", - підкреслила Ганна Маляр.

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Війна Росії проти України

На Донбасі Збройні сили України ведуть важкі бої з армією Росії. У американському Інституті вивчення війни зробили заяву про те, що окупанти РФ хочуть взяти українські війська в оперативне оточення в районі Сєвєродонецька та Лисичанська, навколо Золотого на північний схід від Попасної та навколо Авдіївки.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що російські війська 26 травня обстріляли Харків. Люди отримали поранення. Є загиблі. Градоначальник Ігор Терехов закликав харків'ян перебувати в укриттях.

Секретар РНБО Олексій Данілов зробив заяву про те, що Росія сконцентрувала війська на Донбасі, і намагатиметься вийти на адміністративні кордони регіону. За словами чиновника, у загарбників ще багато зброї, тому наступні декілька тижнів війни будуть дуже важкими.

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